Los fichajes de enero en el Athletic vienen de la casa

El Athletic ya ha pasado página al encuentro del pasado sábado, cerrado con una dolorosa derrota frente al Sevilla, y tiene puesto el foco en el compromiso de este domingo, de nuevo en San Mamés, ante el Betis, tercer clasificado y en plena racha de resultados positivos. Marcelino trabaja a corto plazo, en el manido partido a partido, y hoy mismo la primera plantilla regresa a los entrenamientos en Lezama después de gozar de dos jornadas de descanso y con la idea de reencontrarse con la victoria tras encadenar ocho jornadas consecutivas sin catarla. Pero Marcelino también maneja su agenda a medio plazo. No en vano, el mes de enero está a la vuelta de la esquina, cuando se abre el mercado de invierno. Se intuye que la dirección deportiva, a la que le resta medio año de vigencia y que ha efectuado cuatro incorporaciones en lo que va recorrido de mandato (Ibai Gómez, Kenan Kodro, Alex Berenguer y Alex Petxarroman), no acometerá fichaje alguno salvo que surja algún chollo, por lo que el técnico mira a lo que tiene dentro como refuerzos, es decir, a los futbolistas que a día de hoy permanecen en la enfermería y cuyo retorno se podría producir en fechas más cercanas que tardías.





Yuri Berchiche saluda tras marcar ante el Eibar la liga pasada. Foto: Juan Lazkano

Así las cosas, el de Villaviciosa sigue muy de cerca las evoluciones de Yuri Berchiche, Dani Vivian y Asier Villalibre, que deben entrar en las fases finales de sus respectivas rehabilitaciones, al mismo tiempo que Peru Nolaskoain, lejos de los terrenos de juego durante año y medio por una grave lesión en su tobillo derecho, ya ha comenzado a trabajar con el resto del grupo. Son los tres primeros los que acaparan la atención, una vez que Nolaskoain incluso podría salir cedido o bajar al Bilbao Athletic para ir cogiendo ritmo de competición después de tan extenso tiempo sin competir. Berchiche (Zarautz, 10 de febrero de 1990) fue intervenido de su pubalgia el pasado 22 de julio y se cumplen ocho meses de su última presencia, en la final de Copa ante el Barça en La Cartuja. El guipuzcoano, que ha renovado su contrato por dos temporadas más durante su periodo de baja, ya ha superado sus problemas de pubis, pero en su proceso de recuperación le han surgido unas "latosas" molestias en la planta del pie, como reveló días atrás el propio Marcelino, que no se atreve a poner una fecha para la vuelta de un futbolista que aporta músculo competitivo y un matiz más ofensivo desde el lateral izquierdo.





Asier Villalibre, en una acción ante el Villarreal, lo que es a día de hoy su último partido en San Mamés. Foto: Borja Guerrero

Vivian (Gasteiz, 5-VII-1999) se convirtió en una de las grandes revelaciones de este Athletic en el inicio de curso, no hizo más que confirmar sus buenas prestaciones el curso anterior en el Mirandés, en el que ejerció como cedido, y Marcelino le dio galones como pareja de Iñigo Martínez una vez que Yeray tampoco estaba disponible. El canterano aprovechó la ocasión, jugó nueve de los once primeros partidos de liga como titular y llegó a marcar un gol en el duelo ante el Mallorca en San Mamés, pero la lesión muscular que sufrió en Cornellà frente al Espanyol a los 57 minutos de juego frenó su progresión. Podría recibir el alta a comienzos de enero y llegar a tiempo para la Supercopa que se disputará en principio en Arabia Saudí, plazos que también esperar cumplir Villalibre (Gernika, 30 de septiembre de 1997), que un mes atrás recayó a los pocos minutos de comparecer en el Ciutat de València de la lesión muscular que acaba de superar. El Búfalo sufrió ante el Levante una rotura de carácter moderado en el bíceps femoral de su pierna izquierda que en principio supondría estar seis o siete semanas en el dique seco y su reaparición se entiende importante una vez visto el problemón que tiene su equipo de cara al gol. Marcelino confía en estos tres fichajes para enero.

interés por morcillo



El que podría no seguir en la plantilla en enero es Jon Morcillo, que apenas cuenta para el entrenador. Al parecer, son ya dos los equipos de LaLiga SmartBank, el Valladolid y el Leganés, los que se habrían interesado por hacerse con la cesión del extremo hasta final de campaña.

athletic-real madrid

entradas desde 70 a 155 euros

Agotadas las más económicas. El Athletic ya ha puesto a la venta las entradas de público en general para el encuentro que el conjunto rojiblanco disputará el próximo día 22, miércoles, en San Mamés frente al Real Madrid, líder en solitario. El partido, como se aprobó en la Asamblea Extraordinaria del pasado 30 de noviembre, no será Día del Club, por lo que no pagan los socios. Los que no lo sean deberán hacer frente al coste desde 70 euros (las más baratas de 40 y 55 euros están ya agotadas a las pocas horas de ponerse a la venta) a los 155 de las más caras. En cuanto a las butacas VIPs, el precio de las mismas van desde los 270 a los 440 euros.