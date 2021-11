Villalibre no volverá a jugar con el Athletic hasta 2022

No son buenos tiempos para Asier Villalibre (Gernika, 30 de septiembre de 1997). Al delantero del Athletic le ha debido mirar un tuerto, ya que el pasado viernes sufrió en el Ciutat de València durante el último tramo del partido ante el Levante su tercera lesión muscular del curso que le obliga de nuevo a parar, por lo que no retornará a los campos de fútbol hasta el próximo año 2022.



Villalibre solo pudo jugar veinte minutos en el campo de Orriols, entre el 66 y el 86, cuando entró al verde en sustitución de Iñaki Williams, pero se rompió a la hora de acometer un sprint con un defensa del Levante y en el que sintió un fuerte pinchazo en su pierna izquierda, momento en que el canterano Nico Serrano tuvo que comparecer en su lugar.



El parte médico ofrecido este lunes por el Athletic desvela que el Búfalo padece una rotura de carácter moderado de grado II en la porción distal del músculo bíceps femoral de su pierna izquierda y, aunque el comunicado no informa de plazos, Villalibre podría permanecer de baja entre 30 y 45 días, por lo que, en caso de que no se produzca recaída alguna, estaría en disposición de Marcelino como muy pronto para el derbi que afrontará el Athletic en El Sadar ante Osasuna el próximo 2 o 3 de enero.





?? PARTE MÉDICO I Estado de Asier Villalibre tras lesionarse en el #LevanteAthletic el pasado viernes ??#AthleticClub ?? — Athletic Club (@AthleticClub) November 22, 2021

, que ya sufrió su primer contratiempo muscular tras el encuentroen San Mamés, dos meses atrás, para volver a recaer, hace cuatro semanas, en el enfrentamiento, también en Bilbao.