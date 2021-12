Marcelino: "El balón no quiere entrar"

"La eficacia en muchos casos requiere un componente de suerte y es evidente que nosotros no la tenemos. La suerte nos privó de sumar tres puntos ante el Sevilla", dijo Marcelino García Toral. Es lo único que atinó a expresar el técnico del Athletic, quien al igual que muchos aficionados, no comprendió cómo se le escapó la victoria a su equipo. "Hemos hecho un partido extraordinario ante un Sevilla que va segundo en liga. Hicimos un primer tiempo increíble y tuvimos ocasiones de todos los colores: de centrocampistas, de delanteros, cercanas, lejanas... Y luego ellos nos meten un golazo por la escuadra justo cuando estaban pasando por su peor momento. Cuando estaban sometidos. No es lo normal, pero es lo que ha pasado", explicó. Y es que los leones fueron muy superiores a su rival en todos los aspectos del juego. Algo que Marcelino puso en valor: "A mis jugadores les he dado la enhorabuena porque el equipo demuestra que quiere, que combina, que llega... La afición tiene que ver que su equipo juega, va, presiona, llega, recupera...".

Sin embargo, el entrenador del Athletic reconoció que en estos momentos su equipo carece del único factor que hace ganar partidos: el gol. "Nos falta el gol. Quien acierta y mete goles gana y nosotros desgraciadamente no metemos. Pero no porque no generemos ocasiones. Solo nos queda finalizar para poner la guinda a estos buenos partidos", prosiguió el asturiano.

Con todo, el técnico rojiblanco mantuvo la fe en sus jugadores. No mostró ningún atisbo de titubeo ni en ellos ni en su atino: "Si se prolonga esta racha van surgiendo las dudas, pero el equipo no ha demostrado dudas. Hay que insistir. Porque si contra el Betis generamos tantas ocasiones claras como ante el Sevilla, seguro que ganamos. Sobre todo viendo lo poco que nos hacen los rivales, lo que significa que somos un equipo equilibrado y vivo, que cree en lo que plantea".

En este sentido, Marcelino volvió a recalcar que el fútbol está siendo "muy cruel", palabra que repitió en varias ocasiones, con un Athletic que tiene "muchos menos puntos de los que se merece por todo lo que ha generado en las últimas jornadas".

La fortuna de Lopetegui

Julen Lopetegui, por su parte, se mostró muy contento por el resultado que cosechó su equipo en "un estado tan complicado como es San Mamés". El técnico del Sevilla puso en valor haber conseguido los tres puntos "al margen de un rival increíble con un buen entrenador" después del varapalo europeo y de tener la enfermería llena. Asimismo, el vasco reconoció que "el Athletic ha tenido muchas ocasiones para marcar y nosotros, la fortuna de no encajar en esos momentos"; pero también destacó que "muchas de sus ocasiones fueron errores nuestros evitables" que el conjunto rojiblanco "no supo aprovechar". Con todo, Lopetegui' se marchó satisfecho porque el Sevilla en la segunda parte "corrigió esos fallos y controló más el partido".

