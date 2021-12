El Sevilla, rival del Athletic, un equipo tocado

El Sevilla, segundo clasificado en LaLiga, pero eliminado contra pronóstico en la fase de grupos de la Champions League, visitará al Athletic con bajas sensibles para Lopetegui y sin tiempo para la reflexión

EL Athletic recibirá mañana sábado en San Mamés a un Sevilla zarandeado en Europa. Los hispalenses, segundos en LaLiga por detrás de un intratable Real Madrid, cayeron derrotados por la mínima el miércoles en su visita al Salzburgo y consumaron así un inesperado batacazo en la Champions League al quedar eliminados en una fase de grupos en la que partían como principales favoritos para acceder a los octavos de final. La realidad, sin embargo, es que los de Julen Lopetegi, que deberán consolarse con el amargo premio de la Europa League, volvieron a cuajar otra pobre actuación en Austria para decir adiós a una competición en la que habían depositado grandes esperanzas. El propio Monchi Rodríguez, director deportivo del club andaluz, reconoció tras la dura derrota en tierras austriacas que "es un golpe duro, un palo que no entraba en nuestras expectativas y hay que asumirlo. Teníamos mucha ilusión, pero hemos cometido muchos errores y no hemos estado a la altura".

En la misma dirección apuntó tras la inesperada eliminación Lopetegi, quien confesó que "estamos fuera merecidamente y estoy triste, como todo el vestuario y toda la entidad, pero nos levantaremos". El varapalo futbolístico y anímico, de primera magnitud tras ver cómo Lille y Salzburgo lideraban finalmente un grupo completado por el colista Wolfsburgo, ha dejado tocada a una plantilla que no ha dado la talla a nivel continental y que tratará de mantener el vuelo en el ámbito doméstico. Con solo 72 horas de margen para el descanso y la reflexión, sin embargo, volverá a la acción en San Mamés un humanizado Sevilla que tendrá hasta seis ausencias importantes en la expedición. En la defensa causarán baja por lesión Marcos Acuña y Jesús Navas, los dos laterales titulares para Lopetegi, mientras que en el centro del campo no estará por sanción Iván Rakitic y en la parcela ofensiva no asomarán los también lesionados Suso Fernández, Erik Lamela y Youssef En-Nesyri.





Jules Koundé, cabizbajo, tras ser eliminado de la Champions League. Foto: Efe

Con el aplaudido proyecto liderado por Monchi en tela de juicio y con parte de la columna vertebral del equipo fuera de combate, el plano físico tampoco parece sostener a un Sevilla que comienza a dar muestras de fatiga mientras exprime a futbolistas con un notable peso específico como Jules Koundé. El francés, que arrastra problemas en el tendón rotuliano, continúa acumulando titularidades sin parecerse al central rápido, expeditivo y asiduo a las poderosas arrancadas con balón que sedujo a media Europa la pasada temporada. La experiencia y la calidad técnica del plantel, con futbolistas de la talla de los brasileños Diego Carlos y Fernando Reges y de los argentinos Papu Gómez y Lucas Ocampos, entre otros, obligarán aun así al Athletic a ofrecer una notable versión para poder sumar mañana los tres puntos en juego.

Después de enlazar siete jornadas ligueras sin ganar, los rojiblancos buscarán reencontrarse con la victoria a costa de un Sevilla tocado, pero no hundido y con elevadas aspiraciones en LaLiga. Con la clasificación para la próxima edición de la Champions League como primer objetivo, los hispalenses sueñan incluso con pelear por el título en un igualado campeonato de la regularidad en el que figuran a ocho puntos del liderato con un partido menos que el Real Madrid.

un estilo favorable



Los antecedentes contra el Sevilla en San Mamés sonríen a los leones, que se han impuesto en diez de las once últimas visitas ligueras del cuadro hispalense a Bilbao después de enlazar nueve triunfos consecutivos entre 2011 y 2019. Una victoria por 1-2 con goles de Ever Banega y Munir El Haddadi rompió la racha de los bilbainos, que volvieron a imponerse el pasado curso por idéntico resultado gracias a sendos tantos de Iker Muniain y Oihan Sancet.

Marcelino García Toral, por su parte, logró sacar adelante su único duelo de entrenadores con Lopetegi en la visita liguera de la pasada campaña al Ramón Sánchez Pizjuán. 0-1 con gol de Iñaki Williams se impuso el Athletc, si bien el balance general del técnico asturiano con el Sevilla como rival es favorable a los andaluces, victoriosos en once de los diecinueve encuentros en los que se han visto las caras con seis triunfos para Marcelino y dos empates antes de una nueva cita con un rival tocado en esta ocasión.