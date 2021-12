Muniain, duda para medirse al Getafe

Iker Muniain podría causar baja en el encuentro del lunes ante el Getafe, como así ha avanzado Marcelino García Toral este domingo. El capitán del Athletic acabó con molestias musculares el encuentro frente al Real Madrid del pasado miércoles y no ha podido completar con el grupo los dos últimos entrenamientos. El sábado no se ejercitó con sus compañeros y este domingo únicamente ha realizado la primera parte. Aunque el futbolista ha sido incluido en la lista de 21 convocados para el choque del lunes y se desplazará a Getafe, su presencia en el once dependerá de cómo se encuentre de sus molestias.

Si no puede salir de inicio, todo apunta a que será Alex Berenguer quien ocupe su puesto, toda vez que la presencia de Oier Zarraga en el costado derecho parece segura, como así ha dejado caer Marcelino. En ese caso, Nico Williams y Jon Morcillo deberán esperar su oportunidad desde el banquillo.

Quien vuelve a la convocatoria tras perderse por sanción la visita al Santiago Bernabéu es Iñigo Martínez. El central será de la partida de nuevo en el eje de la zaga y, salvo sorpresa, estará acompañado por Yeray Álvarez, su pareja de baile habitual, lo que relegaría a Unai Nuñez al banquillo de nuevo, pese a su buena actuación frente al Madrid. No hay más novedades en la lista, en la que no figura ningún futbolista del Bilbao Athletic, toda vez que los más asiduos, Nico Serrano, Julen Agirrezabala y Aitor Paredes han jugado esta mañana ante el Badajoz en Lezama, un partido en el que el filial no ha pasado del empate a cero ante uno de los gallos de la categoría.

En otro orden de cosas, Marcelino no ha sido capaz de poner una fecha para el regreso de Yuri Berchiche, que sigue sin entrenarse con el grupo y en breves se cumplirán ocho meses desde que disputara su último partido: "Está en un proceso de mejora. El tema del pubis está solventado, pero le surgió un problema grande en la planta del pie. Es un proceso latoso y muchas veces para el que no se ve el fin. Es imposible aventurar cuándo estará disponible".

Asimismo, cuestionado por Dani Vivian, el técnico ha reconocido que "va francamiente bien, mejor de lo esperado", pero ha querido ser prudente. "Todos, el primero el entrenador, tenemos que ser prudentes con una lesión difícil". Es por ello que ha desvelado que, en principio, no volverá a jugar hasta 2022. "Creo que no va a estar para este mes de diciembre. Y aunque pudiera estar no sé si nos atreveríamos. Más vale perder, que no es perder sino esperar, unos días que perder cinco meses".