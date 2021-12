Marcelino: "Queremos ganar, necesitamos ganar"

El Athletic visita este lunes al Getafe en la que será una nueva oportunidad para poner fin a la mala racha que persigue al conjunto rojiblanco, que ha sumado solo cuatro de los últimos dieciocho puntos en juego y que no gana desde el pasado 23 de octubre. De este modo, el triunfo ante el equipo madrileño se antoja casi vital. Además de devolver la confianza al grupo, supondría acercarse de nuevo a las posiciones europeas y colocarse a solo seis puntos de la Champions.

En su comparecencia de este domingo previa al choque ante el Getafe, Marcelino García Toral ha asegurado que el vestuario "está bien" pese a la derrota del miércoles ante el Real Madrid porque hicieron un buen trabajo y eso les tiene que tener "la conciencia tranquila". Pero ha agregado lo siguiente: "Queremos ganar, necesitamos ganar. Los jugadores merecen ganar por los últimos partidos que llevan".

A pesar de su mensaje y de que son seis las jornadas sin ganar, con cuatro empates y dos derrotas, el técnico asturiano ha dejado claro que no está preocupado. "La preocupación va en función de lo que demuestra el equipo en el campo. Eso puede ser preocupante o esperanzador. Me inclino porque es absolutamente esperanzador. No hago defensa de algo que sea mentira, lo hago de la realidad. Somos un equipo solvente, que damos respuestas al juego y lo único que nos falta es darle acierto. Somos un equipo competitivo, como así lo dice todo el mundo, pero las victorias se nos están negando cuando son totalmente merecidas", ha expuesto.

Consciente de que a su equipo le cuesta un mundo hacer gol, pero también de que en las últimas jornadas el Athletic ha recibido más goles de los que recibió en el arranque del curso, lo que afecta directamente en los números de portería a cero (cinco en los primeros ocho encuentros y una en los siete siguientes), Marcelino ha asegurado que es lo que sucede en el área rival lo que más le "ocupa". "En defensa el equipo está bien. No le hacen muchas ocasiones de gol y en ese apartado tiene un buen control. Desde ese punto de vista no es nuestra ocupación. Estamos más ocupados en lo que ocurre en la portería contraria".

Cuestionado acerca del Getafe, rival mañana de los rojiblancos a partir de las 21.00 horas, el entrenador del Athletic ha puesto en valor el trabajo que está realizando Quique Sánchez Flores desde su llegada al banquillo azulón. "Ha cambiado en muchas cosas. Me parece que Quique es un entrenador de una demostrada valía y hace que sus equipos sean competitivos y solventes. Ahora juega con un 5-3-2 con un fútbol muy intenso, con mucho juego directo. Es difícil hacerle ocasiones. Quique le ha dado argumentos de solvencia en todos los aspectos del juego. Después de un inicio complicado, con un punto en ocho partidos, solo ha perdido un partido de los últimos cinco".

SU RENOVACIÓN

Después de que el presidente Aitor Elizegi no descartara el miércoles que podrían tratar la renovación de Marcelino García Toral en las próximas semanas, antes de que acabe su mandato, -"por qué no dejar los deberes hechos si fuera necesario", apuntó-, este domingo el técnico ha aparcado este asunto: "Ahora no toca hablar de esa situación. ¿Por qué? Primero, porque hablar de la renovación de un entrenador cuando lleva seis partidos sin ganar no es lo habitual. Luego, hay unas circunstancias dentro del club determinadas. Siempre voy a buscar lo mejor para el Athletic. Y cuando llegue mayo veremos dónde nos quedamos a nivel de progresión en el juego, a nivel competitivo y si conseguimos los objetivos o no. Hasta entonces, en ningún caso el entrenador se a a ver mermado en su ambición e ilusión en el Athletic porque tenga un contrato u otro".