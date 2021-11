La fórmula de Marcelino para puntuar ante el Madrid: "Tenemos que prepararnos para sufrir"

Después de encadenar cinco partidos sin conocer la victoria, el Athletic afronta este miércoles en el Santiago Bernabéu uno de los platos fuertes de la temporada. El clásico siempre es uno de los partidos más esperados para la afición rojiblanca y los antecedentes de los últimos años en el coliseo blanco no invitan al optimismo.

Pese a todo, Marcelino García Toral acude con optimismo al duelo ante el Real Madrid. La receta para sumar ante el líder de LaLiga es clara para el técnico asturiano. "Es un equipo que te mueve muchísimo y tenemos que prepararnos para sufrir mucho. Hay que ser solidarios en las ayudas, defender como lo estamos haciendo y atacar los espacios cuando podamos", ha destacado el entrenador del Athletic en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Lezama tras el entrenamiento a puerta cerrada, donde ha apuntado que habrá pocos retoques en el once, más allá del cambio obligado de Unai Nuñez por el sancionado Iñigo Martínez, y la más que probable entrada de Iñaki Williams en punta.

La idea del conjunto rojiblanco, según ha indicado Marcelino, será que los pupilos de Carlo Ancelotti no estén cómodos sobre el terreno de juego: "Tenemos unos argumentos claros que no vamos a modificar. Presionaremos alto cuando el balón esté en su portero, en el bloque medio nos vamos a tener que recomponer rápido y estar muy atentos atrás, porque el Madrid ataca más rápido que el año pasado. Vamos con toda la ilusión de intentar puntuar". Nueve victorias seguidas entre liga y Champions son la mejor tarjeta de visita del Real Madrid, donde Vinicius está destacando por sus goles y su virtuosismo.





BALÓN DE ORO PARA BENZEMA

Sobre cómo parar al extremo brasileño, el de Villaviciosa ha dado su particular receta: "La mejor manera de frenarle es que reciba el menor número posible de balones, pero está en estado de gracia. Tendremos que estar atentos a las ayudas e intentar que los pasadores tengan las menores opciones sobre él. Pero también es un jugador que es capaz de coger el balón a sesenta metros y llevarte al área". Vinicius suma junto a Karim Benzema 20 goles en liga. También sobre el delantero francés se ha referido Marcelino, al que ha considerado un digno ganador del Balón de Oro, lo mismo que, a su juicio, Robert Lewandowski.





CRÍTICAS DEL ENTORNO



En cuanto a la situación del equipo, que suma ocho empates en quince jornadas, Marcelino ha remarcado que "estamos mejor de lo que dicen los resultados". "No estoy preocupado. Si hubiésemos repetido el partido contra el Cádiz, pues sí que lo estaría. Debemos mejorar, pero estaría preocupado si viese apatía, falta de competitividad, vulnerabilidad o falta de llegada", ha remarcado el asturiano.

El entrenador del Athletic ha tenido buenas palabras para Nico Williams (no ha confirmado si repetirá como titular pero ha asegurado que ante el Granada "hizo muy buen partido") y para Oier Zarraga, aunque ha advertido que a día de hoy Dani García está por delante de él en el estatus del equipo, por lo que la dupla con Unai Vencedor tiene que esperar. "¿Cuántos equipos de la liga tienen dos centrocampistas de 20 y 22 años?", se ha preguntado Marcelino, que ha insistido en tener paciencia con los jóvenes: "Si criticamos que el Athletic no esté en Europa pero también criticamos que no jueguen los dos, en qué nos quedamos, ¿en solo criticar?. Yo respeto todas las opiniones, y cuando crea que deben jugar juntos, lo harán".