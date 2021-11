Más que unas cuentas para Aitor Elizegi

El Athletic compite mañana miércoles en el Santiago Bernabéu, donde rinde visita al Real Madrid, el líder de LaLiga Santander. Evidentemente, el compromiso es harto complicado para el colectivo de Marcelino, que acumula cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria. 24 horas antes de que los leones salten al verde del coliseo blanco, es a la Junta Directiva de Aitor Elizegi a la que la toca disputar otro encuentro que puede marcar un antes y un después para la entidad bilbaina. Elizegi y su equipo han preparado con todo detalle la trascendental comparecencia de esta tarde-noche, desde las 19.30 horas, en el Palacio Euskalduna, donde hay en juego mucho más que sacar adelante un presupuesto. Es la segunda ocasión en que esta Junta debe salvar los muebles en una Asamblea Extraordinaria de Socios Compromisarios después de que cinco semanas atrás el órgano soberano le echara abajo sus cuentas, un nuevo varapalo que sufrió en el que es el último curso de su legislatura, que, como se conoce, no ha sido todo lo serena que hubiera deseado el propio presidente del Athletic, al que ni siquiera le valió su intento de dar un golpe de efecto con su anuncio durante el cónclave ordinario del pasado 23 de octubre, cuando adelantó que no se presentará a las elecciones previstas inicialmente para el próximo junio. Entonces, esa declaración no varió la opinión de la asamblea que reprobó la gestión de su Junta y que rechazó la propuesta del presupuesto para el presente ejercicio con un 52,5% de votos en contra frente al 44,1% de las papeletas favorables.

Las cuentas de la actual Junta siempre se han movido sobre el alambre desde que tomara el mando del club en diciembre de 2018. Cabe recordar que en su primera cita ante la Asamblea (20 de octubre de 2019) sacó adelante el presupuesto con una ventaja mínima de ocho votos, un escenario similar al que ocurrió con su victoria en las urnas. Eso sí, el respaldó no llegó al 50% de los votos emitidos, ya que se quedó solo en el 47,3% de los mismos a favor frente al 46% en contra, lo que generó en una primera reacción un cierto caos interpretativo de los Estatutos al no superar la propuesta la mitad más uno de los sufragios. Un año después (27 de diciembre de 2020), el resultado fue mucho más negativo para Elizegi, con los devastadores efectos de la pandemia del covid-19 en plena incidencia, ya que la Asamblea tumbó su presupuesto con un 61,5% de los votos en contra, lo que obligó a la Junta Directiva a reformular unas cuentas mas convincentes, por lo que las pudo sacar adelante en segunda instancia (21 de febrero de 2021), aunque el respaldo de las mismas se quedó en un ajustado 53,3% de apoyos favorables. En esta última ocasión, el pasado 23 de octubre, el órgano soberano, pese a la ampliación en el número de compromisarios a 1.200, volvió a dar la espalda al presidente y a su equipo, y que le ha abocado a una segunda Asamblea Extraordinaria, lo que sucede por primera vez en la historia de la entidad. Anteriores presidentes como José Julián Lertxundi, José Mari Arrate y Fernando García Macua también tuvieron que pasar por el mal trago de pasar por la reválida, aunque solo lo hicieron en una ocasión durante sus respectivas legislaturas.

Es esta tendencia negacionista que ha padecido esta Junta Directiva desde que iniciara su mandato la que genera ese punto de incertidumbre sobre el resultado asambleario de esta noche, aunque en Ibaigane se confía, como ocurriera el pasado febrero, en que los compromisarios sí aprueben un presupuesto que creen irrechazable, como así lo subrayó Jon Ander de las Fuentes, el contador de la Junta, en su comparecencia ante los medios la semana pasada junto a Jon Berasategi, director general del club, y de la que se ausentó Elizegi, que prefiere estar en un segundo plano tras el rechazo en la cita ordinaria. "Ni se pasa por la cabeza que no se aprueben estos presupuestos", expresó De las Fuentes, el cocinero de las cuentas y que con esa máxima quiso meter su punto de presión a los asambleístas, a los que les toca dictar sentencia sobre unas finanzas en las que se pone el foco en las cuotas de los socios, el asunto más desequilibrante como sucediera en su momento a Lertxundi, Arrate y García Macua. No así a Josu Urrutia, el predecesor de Elizegi y que sacó adelante todos sus presupuestos de forma holgada en primera instancia y, sin ir más lejos, el último de su segundo mandato obtuvo un respaldo del 78,2%.

El nudo gordiano, con todo, lo acapara la nueva revisión de la llamada cuota covid. En octubre esta se cifró en 120 euros para cada socio, pero, como desveló este periódico, no se trataba de una cuota tan lineal. Así las cosas, el club ha detallado esta revisión y cuantifica esta derrama en 85 euros por cada uno de los más de 43.400 socios, al mismo tiempo que son unos 15.000 los socios que abonarían una cantidad mayor a la que desembolsaron en 2020. Es el matiz que más impacto tendría en el sentido del voto del compromisario, aunque emergen otros aspectos a considerar, como es el caso de la partida adicional de un millón de euros que el club argumenta en la recaudación por venta de entradas y por el rebautizado San Mames BAT (el anillo VIP) siempre y cuando se mantengan los aforos completos hasta final de temporada, análisis que chocaría con la actual situación epidemiológica de la pandemia, además de que "el resultado neto mejora en 985.000 euros respecto al mes pasado".

mensaje de elizegi

pide el sí a través de whatsApp

Un debate artifical. "No soporto tener que pedirte más favores, discúlpame, desde diciembre del 2020 vamos a celebrar 4 asambleas en 11 meses, muchos de estas fechas con la pandemia sobre la espalda, a mi entender en un debate artificial sobre una cuota social, imprescindible, solidaria y necesaria, que en el 2021 debería haber estado resuelta con creces, me da igual si proporcional, lineal o a escote, contar con la mía, me consta el cansancio que muchos acumulamos, mientras debatimos sobre el coste de un partido más o menos como simples abonados de cualquier club sin poner en valor la dimensión real de nuestro Athetic... Doy un paso a un lado en una labor en la que me he entregado en cuerpo y alma, con errores y espero algún pequeño acierto, con la ilusión de cerrar una legislatura en paz, con la firme intención de dar solución al máximo posible de debates y herramientas para ayudar a una próxima candidatura...".

el no de bustiko gara

Sin respuestas. La plataforma Athleticen Alde Bustiko Gara, que agrupa a varias decenas de socios compromisarios, se reafirma en su rechazo a los presupuestos de la Junta Directiva de Aitor Elizegi y, a través de un comunicado, exige a Ibaigane varios puntos, entre ellos: Transparencia en los sueldos del personal no deportivo, desglose de la estructura del equipo femenino, un cálculo justo de los partidos a devolver al socio y argumentos del incremento de un millón de euros en venta de entradas y zona VIP.