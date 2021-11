Marcelino no mejora a Gaizka Garitano en el Athletic

Al borrón del partido ante el Cádiz le siguió otro, casi al mismo nivel, el pasado viernes frente al Levante, con la salvedad de que el Athletic mantuvo su portería a cero, lo que le permitió sumar un punto en su visita al Ciutat de València. Transcurrido el primer tercio del campeonato, el tiempo que pidió Marcelino García Toral para hacer un primer balance de la temporada, el presente del equipo es el que es, el de un conjunto que no termina de dar el paso para alcanzar posiciones europeas, y el futuro es incierto. Como predecir el mañana es un ejercicio de ciencia ficción, lo que sí se puede y en ocasiones resulta un ejercicio sano y necesario, es echar la vista atrás y comparar. A las puertas de completar el equivalente a una temporada al frente del Athletic, pues ya ha dirigido al equipo bilbaino en 34 jornadas, los números que presenta Marcelino son peores que los firmados por Gaizka Garitano tras sus primeros 34 partidos como técnico rojiblanco.

Marcelino no mejora a Garitano, no al menos en los números, que son fríos, pero un fiel reflejo de la realidad. No engañan a nadie. Las sensaciones, eso sí, son otras, mejores, con alguna salvedad, especialmente si se comparan algunos encuentros de la presente campaña con el tramo previo a la destitución del entrenador de Derio, a quien se le enseñó la puerta de salida tras ganar al Elche en San Mamés a principios de enero después de varias semanas en la cuerda floja. En los primeros 34 partidos de ambos al frente de la nave rojiblanca, Garitano logró 55 puntos por los 44 que ha sumado Marcelino.

La principal diferencia radica en el número de empates, que en el caso del técnico asturiano son excesivos y en buena medida los que le han impedido estar más arriba en la clasificación. No obstante, desde la llegada de Marcelino a Bilbao, el Athletic ha empatado la mitad de los encuentros que ha disputado en liga (17), mientras que con Garitano las igualadas se daban en una proporción inferior a una de cada tres citas, ya que empató en diez ocasiones. Este llevó al equipo al triunfo en 15 partidos, por nueve del asturiano, que ha cosechado una derrota menos (8) que su antecesor (9).

En el apartado en el que apenas se vislumbran grandes diferencias es en el relativo a los goles, tanto en los anotados como en los recibidos. Con Marcelino, el Athletic ha marcado 38 y recibido 37 en 34 encuentros; mientras que con Garitano el balance fue de 35 a favor y 29 en contra.

Algo similar sucede en lo que a las porterías a cero y partidos sin marcar se refiere. De la mano del técnico de Derio, los porteros rojiblancos, primero Iago Herrerín y después Unai Simón, no encajaron en trece encuentros, por once con Marcelino –con el que han jugado el citado Simón y Julen Agirrezabala–. Además, los leones no vieron puerta en once encuentros con Garitano, un registro que con el asturiano se ha mejorado ligeramente (10).

El ahora técnico del Eibar promocionó al banquillo del Athletic con el equipo en descenso, en una situación bastante delicada después de haber sumado únicamente once puntos en las trece primeras jornadas de liga. Su llegada supuso una bocanada de aire fresco, hasta el punto de que necesitó unas pocas semanas para sacar al equipo de abajo y acercarlo a los puestos europeos, de los que le separaron un suspiro. La mejoría fue evidente, algo que a nivel clasificatorio no ha sucedido (aún) con Marcelino. Tiene tiempo por delante el asturiano para ponerle remedio y llevar al equipo a cotas mayores. Llegar a Europa exige un plus.

La cifra

Con Garitano. En sus primeros 34 partidos de liga, el técnico de Derio logró 15 victorias, 10 empates y 9 derrotas, lo que le permitió sumar 55 puntos. Además, el equipo marcó 35 goles, encajó 29 y dejó la portería a cero en 13 ocasiones.

Con Marcelino. De la mano del asturiano, en otros tantos encuentros de liga, el Athletic ha sumado 44 puntos tras ganar 9 partidos, empatar 17 y perder 8. El balance de goles a favor y en contra es de 38-31 y 11 el número de citas sin encajar.