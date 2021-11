Iñigo Córdoba: "Doy clases de neerlandés, el extranjero aquí soy yo"

Iñigo Córdoba en un partido con el Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles

Iñigo Córdoba reconoce que se ha adaptado a su nuevo modus vivendi en Deventer, una ciudad de 100.000 habitantes, y adelanta que recibe clases particulares para familiarizarse con el neerlandés.

¿Hace mucho frío lejos del Athletic, a 1.500 kilómetros de casa?

—Depende de cómo se mire. En el Athletic toda la gente pertenece a un círculo muy cercano, porque todos somos de la tierra. Fuera de Euskadi, te encuentras con todo tipo de personas. Aquí comparto vestuario con un sueco, un escocés, uno de Zambia, un francés... Diferentes culturas, diferentes religiones... Si vienes con la mente abierta, con ganas de conocer a distintos, un fútbol diferente, es una buena oportunidad. Si vienes con ganas de quedarte en casa, probablemente no sea una bonita experiencia. Para mí, sí lo es. Estoy encantando y disfrutando.

¿En qué idioma se comunican?

—En inglés, es la base en la que habla todo el mundo.

¿Y usted lo domina?

—Sí, no soy un experto, pero lo hablo bien y me defiendo.

¿Chapurrea algo de neerlandés?

—Algo sí, como frases hechas, los números, los colores... Estoy dando clases, porque es el idioma de aquí y el extranjero soy yo.

¿Cómo es el día a día de Iñigo Córdoba en Deventer, una ciudad de 100.000 habitantes?

—Madrugo en hora holandesa, por las mañanas voy a entrenar y comemos en las instalaciones del club. Por las tardes, depende del día. Unos días tengo clases de inglés, otros de neerlandés, otros voy con los compañeros para hacer otro tipo de actividades. Estoy con un grupo de gente que también está sola y nos sirve para relacionarnos fuera del fútbol.

¿Vive solo?

—Sí, pero espero que después de navidades venga mi pareja.

Empezará a llegar un clima más crudo que el de Euskadi.

—De momento la rasca todavía no es fuerte. Estamos entre 5 y 8 grados, que son soportables. Pero ya me han avisado de que desde finales de este mes bajan más las temperaturas e incluso el lago de la ciudad no tardará en helarse.

Se moverá mucho en bici por la ciudad, porque el que no sepa andar en ella está perdido, pero también le tocará aprender a patinar.

—(Risas) La bici no se me da mal, pero patinar, no. No es recomendable para las rodillas.

¿Cómo es el nivel de vida en Holanda? ¿Cuánto cuesta una cerveza, cuánto comer fuera de casa?

—El nivel de vida es alto y todo es más caro que en Bilbao. Más gastos por todos los lados, pero también los sueldos son más altos. Tienen un nivel de vida muy bueno y la verdad es que podríamos coger muchas cosas de aquí.

¿Como cuáles?

—Son muy respetuosos, cuidan el medio ambiente, reciclan todo...

¿Pero echa de menos Bilbao?

—Lógicamente, echo de menos a la familia, a mi pareja, a los amigos, a la comida, un buen pescado... Este fin de semana aprovecharé el parón para ir a Bilbao.