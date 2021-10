Raúl de Tomás o el fruto tardío de la desesperación

CHEN Yansheng compró el Espanyol en 2016, entonces con una deuda neta de 172 millones de euros y un presupuesto de 63, es decir, en una situación financiera insostenible. Pero Yansheng tuvo un capricho. Es el dueño de Rastar Group, un empresa que fabrica juguetes y videojuegos, y según Forbes es uno de los hombres más ricos de China, con una fortuna calculada en 1.200 millones. El potentado asiático supo que un club de Barcelona de cierto pedigrí estaba en venta y puso entusiasmo en la faena. Tanto que llegó a prometer que en tres años en Espanyol estaría en la Champions y con la deuda saneada. Chen cumplió la segunda promesa. Sobre la primera...

Efectivamente, el Espanyol no tocó el cielo de la gran competición europea y el trienio mágico acabó en cataclismo, con el descenso del club perico a segunda división por quinta vez en su historia. El magnate chino escribió entonces una larga y emotiva carta dirigida a los "queridos pericos" y se auto culpó del fracaso deportivo, pese a las medidas que tomó para remediarlo. Para empezar hasta cuatro entrenadores desfilaron por el Espanyol (David Gallego, Pablo Machín, Abelardo Fernández y Rufete) y ninguno fue capaz de enderezar el rumbo, y eso que Chen Yansheng realizó en el mercado invernal de 2020 el mayor desembolso en fichajes en toda la historia del club.

Gastó 39 millones de euros en tres refuerzos por demarcación. Nueve costó el central venezolano Leandro Cabrera, entonces en el Leganés; por Adrián Embarba, del Rayo, se pagó 10 millones y 20 por Raúl de Tomás, entonces en el Benfica, que desde entonces se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Espanyol. Un goleador ya contrastado entonces y que ahora, a sus 27 años, ha eclosionado. El pasado sábado, ante el Elche, el delantero madrileño anotó por tercera jornada consecutiva. Ya suma cinco tantos, la mitad de los goles del equipo, y sobre todo se ha convertido en el referente del colectivo perico.

De la decepción al éxito



No lo fue tanto cuando Chen Yansheng le pidió auxilio en aquel escalofriante mes de enero de 2020, con el Espanyol ocupando la última plaza de la división. Raúl de Tomás (RDT en la camiseta), si bien comenzó como un tiro, con cuatro goles de forma consecutiva, con el Athletic entre sus víctimas, luego se quedó seco, empujado por la inercia de un equipo sin alma que concluyó la temporada de farolillo rojo y el irremediable descenso.

Aquellos refuerzos de urgencia, sin embargo, sí funcionaron en el curso siguiente en Segunda División, cuando el Espanyol jugó con la vitola de favorito para el ascenso y además lo confirmó, algo complejo en una categoría refractaria a cumplir los pronósticos. Sus 23 goles fueron decisivos para consolidar el liderazgo del Espanyol, que recuperó la categoría con la condición de campeón y bajo la dirección de Vicente Moreno, que renovó contrato y ahora mantiene al equipo perico en una cómoda situación clasificatoria, la undécima posición, tras un arranque irregular.

Mucho mérito en ello tiene RDT, ídolo perico, que hace un par de semanas se tomó una agridulce venganza anotando el primer gol de la victoria (2-1) sobre el equipo de su vida, el Real Madrid, el club que no supo qué hacer con aquel niño que ingresó en su cantera de alevín y conforme iba creciendo aventuraba un futuro espléndido. Pero para ejercer de 9 en el gigante blanco se requiere condición de estrella mundial, y no era el caso. En 2011 su progresión se estancó por la competencia de delanteros como Morata o Jesé y en 2015 decidió abandonar Valdebebas después de 11 años. Quería, ante todo, jugar. Eso sí, el Real Madrid le renovó hasta 2023 por lo que pudiera pasar y RDT inició un periplo de cesiones que le llevaron al Córdoba, Valladolid y Rayo Vallecano. Finalmente el club blanco y él aceptaron la oferta del Benfica, que en el verano de 2019 pagó 20 millones por su fichaje. Medio año después fue traspasado al Espanyol. "Si se lo propone, no tiene techo", dice ahora Vicente Moreno del goleador perico, la pieza fundamental de su equipo.

Un panegírico sobre el Athletic

"El más intenso, el más fuerte, el que más corre..." El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, considera al Athletic como "el equipo más intenso" de Primera División y se deshizo en elogios hacia el equipo rojiblanco, del que dijo ayer: "Es el bloque que más corre, el más fuerte de Primera. Además, viene fresco. Es un contrario que te pone en dificultades. Muerde e incomoda". El técnico valenciano subrayó que el Athletic únicamente ha perdido un partido. "Todos sus datos son buenos. Ha recibido poquísimos goles y sus futbolistas de arriba tienen un gran nivel. Aunque debemos fijarnos en nosotros", reflexionó. Además Moreno también ensalzó la calidad de su entrenador, Marcelino. "Es de gran nivel y tiene una trayectoria amplia en Primera. No me veo reflejado en él, pero es de los que siempre he aprendido. Es una referencia", apuntó. Respecto al momento del Espanyol, el técnico explicó que su felicidad no es "completa", porque eso es imposible.