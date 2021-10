Marcelino: "El parón no bajará nuestro ritmo de juego"

Marcelino García Toral encara con optimismo el choque ante el Villarreal en San Mamés, donde el Athletic regresa a la acción después de tres semanas sin competir. "No fue posible cerrar un amistoso durante este tiempo, pero desde el análisis y con datos hemos intentado establecer el trabajo adecuado para intentar no perder el ritmo", ha señalado el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al encuentro, en la cual destacó que "no es lo mismo entrenar que competir, pero como tenemos la suerte de tener una plantilla extraordinaria que entrena francamente bien, estamos convencidos de que este parón no modificará nuestra manera de actuar, ni bajará nuestro ritmo de juego".

Cuestionado por las contundentes declaraciones de Elizegi en relación al aplazamiento del partido de la pasada semana contra el Real Madrid debido al conflicto con la Conmebol, Marcelino expuso que "somos la única liga que adopta esta situación y es obvio que nos hubiera gustado jugar contra el Madrid en la fecha indicada, pero los profesionales tampoco tenemos que estar muy pendientes de eso al poder servirnos de excusa y no permitirnos focalizar la atención en lo que más nos interesa, si bien por supuesto que entiendo las palabras del presidente". Llegados a este punto, el de Villaviciosa no cree que sus jugadores puedan caer en la ansiedad ante el Villarreal por el hecho de volver a competir, sino "más bien todo lo contrario, porque nos motiva jugar en un San Mamés prácticamente lleno y puede que esa circunstancia se dé después de tanto tiempo".

"Convertir nuestro campo en un fortín es determinante para nuestros objetivos a largo plazo", ha subrayado Marcelino, convencido de que la clave para sumar los tres puntos a costa del conjunto castellonense "siempre pienso que está en cómo estemos nosotros a la hora de defender y en cuanto a la fluidez en el juego ofensivo. Jugamos en nuestro campo, el equipo está bien y en ningún caso jugar contra un buen rival nos debe generar incertidumbre, porque hemos demostrado que podemos hacer las cosas muy bien".

SU FUTURO

Sin querer dar pistas acerca de la titularidad de Raúl García o Sancet en la delantera, el técnico ha hecho hincapié en que "intentaremos que esta enorme y grandísima afición se muestre orgullosa de lo que muestra su equipo en el campo", al mismo tiempo que calificó al Villarreal como "uno de los equipos más completos de la competición".

Convencido de que la asamblea de socios compromisarios no debe tener incidencia alguna en el plano deportivo, el de Villaviciosa también ha apuntado respecto a su futuro más allá del actual ejercicio que "los entrenadores tenemos que pensar en el presente y en el futuro muy inmediato y creo que lo más oportuno es dejar este tema de lado para fijar toda nuestra atención en el fútbol y en que nuestros jugadores rindan lo mejor posible. A partir de aquí, llegará un momento en el que se decida el futuro del entrenador, pero bajo mi punto de vista todavía es prematuro, aunque estoy muy agradecido a la junta directiva y a la dirección deportiva por confiar en mí para dirigir a este gran club".