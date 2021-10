Lekue: "Estoy disfrutando"

Iñigo Lekue atraviesa un buen momento deportivo después de unos años en los que su protagonismo en el Athletic fue casi testimonial. No hace muchos meses salía en todas las quinielas como posible descarte, pero la llegada de Marcelino García Toral le ha cambiado por completo su rol en el equipo. Ahora es indiscutible en el once titular del Athletic. Figura como el tercer jugador que más minutos suma en lo que va de curso y es, sin duda, el primer lateral derecho de la plantilla, por delante de Óscar de Marcos, Ander Capa y Alex Petxarroman, estos dos últimos inéditos hasta la fecha. Una realidad que el deustuarra no esconde. "Estoy disfrutando, la verdad. Estoy muy a gusto tanto en el campo como en los entrenamientos. Y se disfruta mucho más después de haber pasado malos momentos y, sobre todo, sabiendo lo que hay en el otro lado", ha destacado el rojiblanco, que está brillando tanto en tareas defensivas como sumándose al ataque.

Pese que todo ahora le va de cara, Lekue, que suma su séptima temporada como león, no ha escondido que se planteó cambiar de aires en busca de minutos: "Después de pasar malos momentos, de participar poco, pues tanto yo como el club sí que nos planteamos todos los escenarios. Había diferentes situaciones y una de ellas era la de salir, pero el míster me dio su confianza desde que llegó". Marcelino, precisamente, le pide, según ha indicado, que sea intenso en todas las facetas. "En defensa sí que es cierto que me siento más solido, pero intento hacer lo que nos pide el entrenador", ha afirmado el lateral del Athletic, que también ha sido utilizado en el costado izquierdo por el asturiano.

En cuanto a la cita del sábado ante el Villarreal, Lekue ha reconocido que no ha llevado bien las tres semanas de espera. "A los futbolistas lo que nos gusta es competir", ha enfatizado el rojiblanco, que tiene ganas de ver San Mamés lleno: "Nos hace mucha ilusión. Se nota un montón que haya gente en el campo, se siente. Esperamos lograr la primera victoria con todos juntos".