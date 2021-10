Berenguer: "Si seguimos así no vamos a tener ningún problema en llegar a Europa"

Álex Berenguer cree que el Athletic tiene los mimbres suficientes para aspirar a asentarse en la zona noble de la clasificación en LaLiga. "Estamos haciendo las cosas muy bien y creo que se está viendo el nivel que estamos demostrando, aunque sí que es cierto que a veces se nos han escapado algunos puntos. Pero si seguimos así no vamos a tener ningún problema en llegar a Europa", destaca el extremo navarro en una entrevista concedida a los medios del club con motivo de su primer aniversario como goleador con la camiseta rojiblanca, que se cumple este lunes. Y es que el 18 de octubre de 2020, quince días después de fichar por la entidad bilbaina procedente del Torino, marcó ante el Levante, una diana que valió los tres puntos para los leones.



Pichichi del equipo la temporada pasada con ocho goles en LaLiga y uno en la Copa, Berenguer no ve puerta desde el pasado 25 de abril, cuando contribuyó con un tanto a la victoria sobre el Atlético en San Mamés (2-1). Una situación que el de Barañain espera remediar cuanto antes: "Ha pasado bastante rápido el año, han ido las cosas bastante bien en mi caso personal, sobre todo, porque el año pasado metí bastantes goles. Este año todavía no he empezado a meter pero espero que empiecen a caer pronto".





1? año del estreno y primer gol de @AlexBerenguerR en San Mamés.



"Todo ha pasado muy rápido, ha sido muy especial. Ahora lo será aún más con el estadio lleno"



?? Berenguer vivirá este sábado su primer #100x100Athletic en La Catedral. #AthleticVillarreal #AthleticClub ?? pic.twitter.com/wqazxu60m3 — Athletic Club (@AthleticClub) October 18, 2021

UN AÑO EN EL ATHLETIC

En cuanto a sus primeros doce meses en Bilbao,. "Fue todo muy rápido porque pasé de hacer las pruebas médicas, al entrenamiento, a ir convocado a Vitoria y al día siguiente sin darme cuenta ya estaba en el terreno de juego debutando. Y a los tres mesesy fue una experiencia única. Ganamos a dos de los mejores equipos del mundo y ahí se vio el potencial que tenemos como equipo. Esa es la línea que tenemos que seguir y este año pelearemos otra vez por llegar a esos objetivos", señala el navarro. Cuestionado por, destaca el que marcó en la vuelta de semifinales de la Copa al Levante en el Ciutat de València en la prórroga: "Sentí un gran alivio porque es un gol muy importante, porque da el pase a una final".