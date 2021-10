El Athletic ingresa 6,3 millones menos en negocio

Se conoce que no son buenos tiempos para la tesorería del Athletic. Por lo menos así lo proyecta la Junta Directiva que preside Aitor Elizegi, que suma ya más de cuatro meses sin comparecer ante los medios de comunicación para pronunciarse sobre la actualidad rojiblanca –el pasado día 6 sí lo hizo en un desayuno informativo y monotemático sobre la Asamblea General del próximo día 23 junto al contador Jon Ander de las Fuentes y Jon Berasategi, director general de la entidad– y que se alarga aún más en el tiempo en el caso de Rafa Alkorta, director deportivo. La ley del silencio parece imperar en Ibaigane, salvo en entrevistas concedidas al mismo medio. Lo cierto es que, como ya lo reflejó la Junta en el mencionado desayuno informativo, las cuentas del ejercicio 2019-20 vuelven a ser deficitarias, en este caso de 5,5 millones de euros, y desvelan unas pérdidas extraordinarias por efectos de la pandemia del covid-19 de 51,7 millones; un escenario que apunta a un cónclave del órgano soberano del club muy calentito.

No en vano, la Asamblea deberá examinar la contabilidad del club que recoge una Memoria en la que asoman varios detalles a desgranar. Uno de ellos se refiere al capítulo concerniente a los ingresos de recursos propios, como son la VIP Area, el Museo o las tiendas oficiales. La pandemia también ha tenido impacto en los mismos según se contempla en las cifras declaradas desde junio de 2019, ya que estos ingresos se han reducido en casi la mitad en los dos últimos años, unas pérdidas que, aunque no ofrezcan números escandalosos, sí hay que tener en cuenta. Sobre todo, porque el Athletic recaudó a fecha del 30 de junio de 2019 un total de 12,7 millones de euros en estos conceptos, que se quedan en 6,4 millones a 30 de junio de 2021. Una merma llamativa que no hace más que hurgar en la llaga que padecen las arcas de Ibaigane cuando la Junta Directiva ha entrado ya en el último curso de su actual mandato.

La Memoria del último ejercicio apunta que los ingresos por el denominado San Mames Area Vip se han elevado únicamente a 1,3 millones de euros, teniendo en cuenta que en la campaña pasada no se disputó partido alguno con público en La Catedral, frente a los 3,7 recaudados en el balance 2019-2020, en el que también tuvieron lugar varios partidos a puerta cerrada. En el curso 2018-19, los ingresos por esta partida se fueron hasta los 5,2 millones, o sea casi cuatro millones más de los actuales. La asistencia al Museo Athletic y las ventas en las tiendas también se han visto afectadas negativamente por la crisis sanitaria. Se han cuantificado en 5,1 millones de euros, frente a los 6,9 millones del ejercicio precedente y a los 7,5 millones recaudados dos años atrás, lo que representa un descenso del 32% en este último bienio, en tanto que la firma New Balance aporta 3,1 millones.