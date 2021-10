Marcelino: "El equipo ha dado una muestra de madurez"

A la tercera fue la vencida. Después de perder un punto en el tiempo de descuento en la visita del Rayo Vallecano a San Mamés y otros dos sobre la bocina contra al Valencia en Mestalla, el Athletic consiguió amarrar la victoria ante el Alavés en un derbi que dejó un dulce sabor de boca a Marcelino García Toral. "Estoy muy satisfecho con el rendimiento del equipo. Llevamos ocho jornadas, una cagada con perdón y siete buenos partidos. Tenemos que seguir en esta dinámica y quería dar también las gracias a la afición", manifestó el técnico rojiblanco, quien remarcó que "el equipo ha dado una muestra de madurez y conseguimos ganar con merecimiento gracias al gran trabajo de los jugadores y al gran apoyo de la afición".

"Hacer un partido malo como contra el Rayo y tener después la reacción que hemos tenido ante el Valencia y el Alavés confirma que estamos en el camino correcto. Es una pena estar ahora una semana más sin jugar a falta de confirmación oficial, pero lo asumimos y trabajaremos para lograr un resultado como este contra el Villarreal a la espera de saber si podemos encajar un partido amistoso atractivo", apuntó asimismo Marcelino, quien declaró en relación al sufrimiento de los últimos minutos en el choque de ayer que "tenemos que llenarnos de positividad en vez de negatividad, entonces por qué no pensamos y nos convencemos todos de que podemos ganar 1-0".

"Lo normal esta temporada es que el equipo conceda muy poco como ha vuelto a suceder y que nos metan muy pocos goles", reivindicó el preparador asturiano, quien agregó al respecto que "ganamos y todas las preguntas que me hacéis son sobre si estaba temiendo empatar y ya digo que no. ¿Por qué tenemos que tener ese temor? El equipo recibe muy pocas ocasiones y es muy positivo también cómo nos repusimos a no meter un penalti y cómo estuvo el equipo en el campo. Esa es mi humilde y respetuosa opinión". En cuanto a la precipitación de Oier Zarraga en una de las últimas jugadas del partido y que desembocó en un córner para el Alavés, Marcelino expuso que "tenemos dos soluciones: no poner a los chavales jóvenes o ponerlos y ayudarlos. Hay que ponerlos. Esta es la filosofía que tenemos, estoy totalmente introducido en ella desde que vine aquí y si los jóvenes no juegan minutos, no aprenden a dominar este tipo de situaciones".

"Tenemos que ser conscientes de que muchos jugadores jóvenes acaban los partidos y necesitan ese apoyo del público, por lo que tenemos que hacernos fuertes aquí y seguro que si sufrimos para ganar los primeros partidos, aumentaremos la confianza y no sufriremos tanto después", indicó el de Villaviciosa, quien destacó la labor de Iker Muniain a la espalda de los centrocampistas contrarios, donde "bajo mi punto de vista es un jugador muy importante y desequilibrante".



LA VISIÓN DE CALLEJA

El entrenador del Alavés, Javier Calleja, optó por ver la botella medio llena a pesar de la derrota sufrida en San Mamés. "Ha habido mucha igualdad durante todo el encuentro. El equipo compitió hasta el final, la actitud fue muy buena y en la segunda parte llegamos al área rival con más ventajas, pero nos faltó rematar con mayor claridad en algunas ocasiones. Aun así, dimos la cara en un campo complicado y ante un rival muy difícil como es el Athletic", afirmó el técnico madrileño.