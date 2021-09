Marcelino: "Tenemos que hacer un fortín de San Mamés"

No es algo nuevo, pues Marcelino García Toral ya ha incidido en ello a lo largo de la temporada, pero su frase de que el Athletic tiene que hacer "un fortín de San Mamés" adquiere una mayor relevancia esta jornada. No obstante, el conjunto rojiblanco recibe al Alavés, penúltimo clasificado en liga, después de perder tres puntos en los últimos minutos de sus encuentros ante Rayo Vallecano y Valencia. No solo eso, sino que el choque frente a los madrileños se jugó en Bilbao, donde el Athletic ha sumado únicamente cuatro puntos en tres partidos.



LA CONVOCATORIA: Yeray se estrena en convocatoria y Sancet llega al derbi



Cuestionado por los puntos que se le han esfumado recientemente a su equipo, el técnico asturiano ha asegurado en su comparecencia de esta mañana que le "fastidiaron por igual", aunque matizando que "cuando vas por delante y te empatan, es el que más duele". Eso sí, ha afirmado que no ha tenido "pesadillas" por lo acontecido en el tiempo añadido de los dos últimos encuentros. "Contra el Rayo no merecíamos ganar y el empate era el resultado más justo viendo el partido. Pero perder desgasta, debilita y nos genera situaciones incómodas. Queremos hacer de San Mamés un fortín. Tenemos que hacer de San Mamés un fortín", ha incidido.

En este sentido ha asegurado que deben "evitar perder en casa". "Dónde vayamos a estar al final de la temporada va a depender de que hagamos de San Mamés un fortín y ganemos de forma continuada. Para eso necesitamos un muy buen rendimiento nuestro e, indudablemente, con un equipo joven como el que tenemos, el apoyo del público durante los 90 minutos. Si el Alavés nos da seis u ocho pases en el centro del campo no pasa nada. Otra es que el Alavés nos genere cinco ocasiones de gol en San Mamés".

De cara el derbi del viernes, ha asegurado que su rival "sin ninguna duda", recibió "un espaldarazo" tras imponerse el pasado sábado al Atlético de Madrid en Mendizorrotza. "Cambiaron el sistema, la idea de juego, sobre todo a la hora de hacer un repliegue intensivo, ganaron al campeón y prácticamente no le hicieron ocasiones de gol. Creo que es un golpe de moral importante en una situación que tenían de dificultad. Es un equipo que ha recuperado su autoestima, lo que nos va a implicar una grandísima dificultad ante un equipo muy replegado".

Para tratar de hacer daño al Alavés, Marcelino ha considerado que tendrán que "tener velocidad, precisión, paciencia y acierto. Tenemos que ser todos conscientes de que venga el equipo que venga es muy difícil ganar en Primera. Los equipos grandes tienen dificultades. Tenemos que afrontar el partido con humildad, sabiendo además que es una encuentro de rivalidad". Ha incidido, asimismo, en que "la clave" estará "en la precisión y en el acierto en las áreas".





MUNIAIN Y SU APORTACIÓN

Por último, el técnico se ha referido a algunos de sus futbolistas, entre ellos Iker Muniain. Sobre el capitán ha apuntado que "contra el Rayo fue uno de los mejores futbolistas" y que "contra el Valencia tuvo momentos buenos", si bien no pudo acabar el partido ante el equipo 'ché' por unas "pequeñas molestias en el adductor". Y, sin miramientos, ha asegurado lo siguiente: "No tengo ninguna duda de que con Iker a su mejor nivel somos mejor equipo. Cerca del área contraria es diferente a todos los jugadores que tenemos. Tiene pausa, desborde y pase. Tenemos que exigirle, por supuesto, pero a la vez buscar el mejor estado para que él se sienta a gusto y llegue a su mejor nivel".