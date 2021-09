Bordalás: "El Athletic está trabajando bien"

El técnico del Valencia, José Bordalás, busca con la visita del Athletic retomar la dinámica positiva del arranque de la temporada. El conjunto ché despertó ilusiones con tres victorias y un empate en el inicio liguero, pero las dos últimas derrotas han nublado los ánimos de un conjunto en reconstrucción. Tratando de paliar el pasado más reciente, el entrenador asegura que siempre ha mantenido "los pies en el suelo", asegurando que ni antes eran "tan buenos" ni ahora "tan flojos". El duelo contra los leones ratificará una tendencia negativa o devolverá la esperanza a Mestalla. "Es un partido para intentar recuperar buenas sensaciones y lograr un buen resultado para seguir en el proceso de mejora", comentó.

Bordalás instó a echar la vista al frente, donde aguarda el Athletic, para no arrastrar la resaca de las dos últimas derrotas. "Es inevitable que la afición se ilusione pero yo no me he dejado llevar por la euforia. Hemos perdido dos partidos contra dos grandes equipos como Real Madrid (1-2) y Sevilla (3-1), y sabéis los motivos puntuales que nos han golpeado de manera muy exagerada y nos han lastrado, pero no podemos mirar atrás. Esto es una carrera de fondo", aseguró el alicantino.

En esa prueba de resistencia, el siguiente obstáculo es el conjunto bilbaino, "un histórico, un equipo fuerte", que "a pesar de la derrota contra el Rayo está haciendo un buen comienzo", valoró. "Es fuerte, ordenado, está trabajando bien", reiteró, advirtiendo que "va a ser un rival complicado" porque ofrece "muchas alternativas en su juego". "Tiene velocidad, defiende bien...", enumeró Bordalás, que alertó de que "debemos estar más atentos en los comienzos". "No debemos dejar que el rival nos sorprenda. No hay cabida en el fútbol profesional para la relajación", señaló.

"Mi intención es saludarle"



Al ser cuestionado por su reencuentro con Marcelino García Toral, con quien no ha habido saludo previo al partido en las ocasiones precedentes, Bordalás dijo: "No suelo hablar de los técnicos rivales ni enjuiciar su trabajo". Si bien, admitió que durante la etapa de Marcelino en el Valencia, al que en dos temporadas clasificó dos veces para la Champions y obtuvo un título de Copa, el técnico asturiano "hizo un gran trabajo". "Ahora mismo es entrenador del Athletic. Va a intentar ganar. Nuestra obligación es hacer un partido soberbio para recuperar los puntos que se escaparon. ¿Saludarle? Sí, no hay ningún motivo para lo contrario. En fútbol pasan cosas porque defendemos los intereses de nuestro club. Hay tensión que luego queda en el olvido. Mi intención es saludarle. Merecen el máximo respeto", zanjó el preparador alicantino.

Para Bordalás, el hecho de que Marcelino haya dirigido al Valencia no será un condicionante para ninguno de los bandos que hoy se medirán en Mestalla. "Tenemos jugadores que lo conocen. Te dan datos del pasado, pero ahora está dirigiendo a otro equipo, son protagonistas distintos", consideró.