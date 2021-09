La gloria en liga de Iñaki Williams en el Athletic

Probablemente se trata de una marca que ningún futbolista llega a plantearse cuando comienza en el fútbol de élite. Sus objetivos son otros: debutar, jugar con la mayor asiduidad posible, hacer goles, conquistar títulos... Es decir, los deseos más comunes. De manera secundaria o personal, emergen otros retos, que en la mayoría de los casos son íntimos y que merecen una perspectiva particular y no comparable. Y después surgen de forma espontánea a causa de una inercia unas metas que se enmarcan dentro del puro análisis estadístico, pero no por ello dejan de tener valor. Habrá quien menosprecie estos registros o les dé poca importancia, y habrá quien ponga el acento en ellos como el retrato del impacto que tenga el futbolista implicado. Iñaki Williams encarna uno de estos casos. El delantero del Athletic igualará el sábado, en caso de comparecer en Mestalla, el récord que ostenta el exdefensa de la Real Sociedad Juanan Larrañaga, quien, en la década de los 80 del siglo XX, encadenó 202 partidos consecutivos de liga y, si no sucede nada extraño hasta ese día, se convertirá el 1 de octubre, con motivo del derbi ante el Alavés en San Mamés, en el nuevo líder de este ranking cuando dispute su partido 203 liguero sin parar, momento en que su nombre ocupará un lugar preferente en la historia de Primera División. Le tocará disfrutar de su minuto de gloria.

El mayor de la saga –su hermano Nico ya ha debutado como león a los 18 años de edad– ha necesitado casi cinco años y medio para llegar a los registros de Larrañaga, del que sorprende su récord cuando se trataba de un defensa, habitualmente sometido a los rigores de la cartulinas. El exrealista esquivó las sanciones e Iñaki ha regateado a las lesiones, porque no es costumbre que un delantero veloz y explosivo como él no haya sido víctima ni de la más mínima molestia que le impidiera jugar un partido de liga desde el 20 de abril de 2016, cuando se activó un contador que ni ideaba por asomo el propio protagonista. Eso sí, el hecho de encadenar jornada tras jornada sí le llevó en un momento dado, cuando alcanzaba cifras a tener en cuenta, a interiorizar la conquista de esta marca, que también parece muy complicada de repetir por otro futbolista en un futuro cercano. Sea como fuere, Williams, que debutó en el primer equipo a los 20 años y medio de edad, lo ha conseguido pese a que en el camino se detecten partidos intrascendentes para la clasificación y en los que compareció en un puñado de minutos para optar a la consecución de este reto singular.





Iñaki Williams.

Williams, al que le restan aún siete años más de contrato, quiere convertirse en una leyenda del Athletic, como así la subrayó en la entrevista concedida a DEIA el 6 de diciembre de 2019 con motivo del quinto aniversario de su debut como rojiblanco. Entonces, la suma de partidos consecutivos en liga se elevaba a 134: "Tengo una buena genética, los entrenadores que he tenido han confiado en mí a pesar de que igual no haya estado acertado", dijo en aquella conversación, reflexión que también tiene vigencia a día de hoy. Al bilbaino, que recuerda sus humildes orígenes cuando es entrevistado, le vienen a la memoria innumerables momentos desde que jugara su primer partido. Nunca olvidará su primer tanto, en el Olímpico de Turín frente al Torino en el duelo de ida de los dieciseisavos de la Europa League en febrero de 2015, aunque después ha conseguido otros de valor sentimental, ya que es el último león en marcar una final de Copa, la de 2015 frente al Barça en el Camp Nou; otros decisivos, como el que supuso el último título de la Supercopa ante el propio Barça en La Cartuja; y otros de bella factura, como el que ejecutó ante el Sevilla en San Mamés en enero de 2019. También ha tenido pifias, rachas malísimas, críticas... Ha resistido a lo bueno y a lo malo. Así durante casi cinco años y medio. El sábado pasará a la historia de la liga y lo querrá celebrar con ese gol que no pudo lograr el martes y que el equipo lo necesita en su deseo de superar al Valencia.

Fecha de Nacimiento: 15-06-1994

Lugar de Nacimiento: Bilbao

Fecha de Debut: 06-12-2014

8 temporadas con el Athletic

302 partidos

69 goles

Liga240partidos 48 goles

Copa30partidos 13 goles

Europa30partidos 7 goles

Supercopa 2partidos1 gol

201 partidos seguidos en liga en los que ha metido 39 goles.

Desde el 20 de abril de 2016 en el Athletic 0-1 Atlético de la trigésimo cuarta jornada de la temporada 2015-16.

14.325minutos

167 Partidos de titular

34 Partidos de suplente

Juanan Larrañaga (202) Real Sociedad, entre las temporadas 1986-1987 y 1991-1992

Iñaki Williams (201)

Luis Miguel Arconada (188) Portero de la Real Sociedad entre las temporadas 1977-78 y 1983-84

Andoni Zubizarreta (184) entre las temporadas 1984-85 y 1988-89 pero conseguida con dos equipos distintos, Athletic y Barça

Iñaki Williams es el último león en marcar en una final de Copa y fue el autor del tanto que dio la última Supercopa al Athletic