Raúl García: "Me gusta intentar ir al Wanda a ganar y después vacilarles un poco"

Raúl García se reencontrará este sábado con parte de su pasado en el Wanda Metropolitano. Allí le aguardan varios de sus excompañeros en el Atlético de Madrid así como Diego Pablo Simeone, el técnico que ha devuelto al conjunto colchonero a lo más alto del panorama europeo. No llegó a jugar de local el navarro en el Metropolitano, a donde el Atlético se mudó al inicio de la temporada 2017-18, y cada una de sus cuatro visitas al nuevo feudo de los madrileños se ha saldado con derrota. Pese a ello, no pierde la ilusión Raúl por conseguir una victoria y, así, poder vacilar a sus excompañeros.



"Es un partido especial. Siempre lo he dicho y no lo niego. Tanto Osasuna como el Atlético son dos equipos en los que he sido muy feliz y he recibido mucho cariño. A pesar de no ser un estadio en el que yo he disfrutado, evidentemente me gusta volver, me gusta intentar ir allí para ganar y después vacilarles un poco. Pero bueno, evidentemente es especial", expuso el de Zizur Nagusia.







En su comparecencia de este miércoles en Lezama, Raúl García ha sido cuestionado por los jóvenes que poco a poco están entrando en el equipo y ha pedido paciencia para ellos. "Los chavales van a salir. Se ve que tienen condiciones. Estamos en un club en el que ellos son una pieza fundamental, pero cargar el peso de la responsabilidad sobre ellos no es bueno". Ha apuntado en este sentido que "los veteranos les transmitimos paciencia". "Ellos saben que jugar en la élite es difícil y tienen que seguir trabajando. Os pido tranquilidad", ha señalado en referencia a los que más tiempo llevan en el equipo. Eso sí, ha admitido que no intenta "dar consejos".





"Somos un equipo. Me alegro enormemente cuando un jugador juega en mi posición y lo hace bien, más aún si es joven con la capacidad de aprender y mejorar que ello supone"

Además, ha querido y el tan manido tema de que en el Athletic no hay goleadores puros. "Yo tampoco tenía gol hasta hace poco. Es un tema del trabajo del equipo. Es importante que aporte todo el mundo, no solo los de arriba". Sobre su rival de este sábado y la donde consiguió su último triunfo en la temporada 2010-11 gracias a un doblete de Gaizka Toquero, Raúl García ha señalado que. "Es una plantilla competitiva, que año a año va mejorando a nivel de cantidad y de calidad y por eso tiene la exigencia que tiene y se le marcan los objetivos que tienen".