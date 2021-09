16.972 socios, el 39% del total, se inscriben para ver el Athletic-Mallorca

Finalizado el plazo de inscripción de socios para el encuentro de la cuarta jornada de LaLiga entre el Athletic y el Mallorca, previsto para el día 11 de septiembre, se han contabilizado un total de 16.972 solicitudes, que exceden en el 30% del aforo de San Mamés permitido por el Gobierno vasco, que será de 15.893 asientos, según ha indicado este viernes el conjunto rojiblanco. Todos los que se han apuntado ahora que no tuvieron localidad ante el Barcelona cuentan con una entrada para el duelo ante los bermellones. Los que han repetido inscripción ante el Mallorca y fueron agraciados frente a los culés conocerán este sábado si han sido premiados de nuevo después de realizarse el sorteo.

Según detallan desde Ibaigane, de las 15.893 localidades, hay disponibles 15.357 para socios inscritos: 1.537 son para los de mayor antigüedad que no tuvieron localidad en el partido ante el Barcelona, un total del 10% de los asientos. 8.341 son para el resto de socios que no tuvieron localidad en el anterior encuentro. 5.479 serán para los ya agraciados ante el Barça del total de 7.094 que se han vuelto apuntar. Solo estos últimos entran por tanto en el sorteo de este partido.



MÁS INFO: Los socios no completan el aforo para el derbi femenino en San Mamés



Está por ver si todos los agraciados acuden a la cita del próximo día 11. Recordar que el retorno del público a La Catedral del pasado 21 de agosto ante el Barcelona generó su punto de polémica y malestar en una parte de la masa social, una vez que se ausentaron 1.200 seguidores afortunados en el bombo, con lo que se dañó de manera indirecta a los 5.000 socios que sí se inscribieron y no resultaron agraciados. El carné sí es transferible, lo que la cesión del mismo es lícita. Para el encuentro frente a los de Ronald Koeman se inscribieron 15.116 socios, un tercio de los 43.425 totales, para optar a una de las poco más de las 10.200 entradas disponibles, que en el caso del partido ante el Mallorca aumentarán en unas 5.000 debido al incremento de los aforos en los campos de fútbol al 30% aprobado por el Gobierno vasco el lunes. Frente al Barça la asistencia real se redujo a 9.394 espectadores, si bien el Athletic no ha añadido matiz alguno para evitar de nuevo esas fugas imprevisibles.

Vuelta del público a San Mamés. Fotos: P.Viñas y B.Guerrero

En lo que sí reiteran desde Ibaigane es la prioridad de los socios de mayor antigüedad, a los que se reserva un 10% de las entradas permitidas tanto en el encuentro de los leones como en el del Athletic femenino. Así, serían unos 1.500 socios más antiguos, inscritos de manera individual o colectivamente en grupos no superiores a cuatro integrantes, los que tendría asegurado un asiento, aunque para el Athletic-Mallorca gozarán de preferencia los que no fueron agraciados ante el Barça. Una condición que también se aplica para el resto de socios, según indica el artículo 2 de las bases del sorteo: "el club tendrá en cuenta qué socios/as han sido agraciados/as con el derecho a acceder a San Mamés respecto a aquellos/as que no lo fueron o no se inscribieron para partidos previos, así como en qué número (a cuántos partidos han tenido derecho a asistir), de manera que se adjudique el acceso directo y sin sorteo a aquellos socios/as que no hayan sido agraciados/as o no se hayan inscrito anteriormente o bien que lo hayan sido menos veces que otros/as". Cabe recordar que el 44,2 por ciento de los socios de mayor antigüedad que resultaron agraciados ante el Barça cedieron sus respectivos carnés a terceras personas, porcentaje que bajó al 32,5% en el otro grupo de socios.