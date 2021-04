Marcelino: "Hemos dado un gran paso adelante"

Cuatro días después de perder la final de Copa ante la Real Sociedad, Marcelino García Toral decidió dejar a un lado las rotaciones y repetir alineación en Anoeta, donde el Athletic no pudo pasar del empate tras un grosero error de Unai Simón que permitió sumar un punto al conjunto txuri-urdin. Dos, por su parte, vio volar el Athletic en un partido que dejó satisfecho al técnico rojiblanco por la reacción de sus hombres al tratarse de un encuentro "muy difícil" que "hemos merecido ganar", según remarcó en rueda de prensa.









"Lo mejor ha sido la reacción que hemos tenido, porque no era fácil para nosotros jugar este partido por la enorme desilusión que llevábamos encima por haber perdido la final de Copa y jugar contra el rival que nos ganó, pero estoy orgulloso de esa reacción. Hemos jugado con buena dinámica, atrevimiento y nos hemos acercado al que pensamos que es el camino correcto para mostrar nuestro potencial", destacó asimismo Marcelino, quien confesó, eso sí, que "es una pena que, una vez más, en una equivocación individual muy sencilla se nos hayan escapado dos puntos".

Cuestionado por el motivo que pudo provocar el error de Simón en el gol de la Real, el de Villaviciosa tendió la mano al guardameta al señalar que "no sabría decir, supongo que pensó que no iba entre palos, pero creo que en este momento lo más indicado es dejar pasar el tiempo y no incidir en nada, salvo en lo positivo, porque creo que ha habido muchas cosas positivas para nosotros al venir de un mazazo". "El equipo ha tenido personalidad, ambición, ha estado compacto y ha demostrado ilusión por conseguir una victoria que ha tenido cerca, aunque quizás nos falte frescura y efectividad en el último tercio del campo", profundizó el técnico del Athletic, quien reconoció a su vez que "es obvio que tenemos que corregir los errores individuales, pero el máximo responsable soy yo y si un futbolista falla, esa equivocación es parte de todos".





Las mejores imágenes del derbi de Anoeta.

BUENAS VIBRACIONES



Acabamos de jugar dos partidos contra la Real Sociedad y creo que han sido los dos muy igualados, por lo que no creo que estemos muy alejados de un buen nivel competitivo y estoy orgulloso del comportamiento de los futbolistas".

"Hemos dejado hacer muy poco a la Real, el control del partido durante la mayor parte ha sido nuestro y es un indicador de que volvemos a recuperar el camino, si bien es indudable que no íbamos a tener un nivel de confianza máximo", señaló el asturiano, sabedor de que la final copera y el derbi de ayer poco tenían que ver entre sí, por lo que "los contextualizo de forma muy diferente, aunque el objetivo inicial era ganar los dos". "Uno lo hemos empatado cuando la victoria era casi nuestra y el otro lo perdimos en un partido muy malo de ambos equipos, pero hemos demostrado que con valentía nos hemos superpuesto a esa situación de enorme dificultad y daño mental", concluyó Marcelino.