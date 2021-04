Imanol: "El pasillo es lo que menos me importa"

Imanol Alguacil (Orio, 4-VII-1971), la viva imagen de la felicidad hoy en Zubieta, no ha querido entrar en ningún tipo de polémica en relación a los prolegómenos del derbi liguero de esta noche en Anoeta, donde ha reconocido que "no sé si habrá pasillo del Athletic o no y es lo que menos me importa". "Quiero dejar bien claro, lo hagan o no, que el Athletic demostró el otro día el gran equipo que es, porque es fácil cumplir y estar a las buenas, pero donde se demuestra la grandeza de un equipo y de unos jugadores es cuando se pierde y ellos estuvieron muy bien el sábado. Por mi parte, agradecerles hagan pasillo o no lo que hicieron el otro día al hablar muy bien de todos ellos", ha subrayado el entrenador de la Real Sociedad, quien entiende que ambos equipos estuvieron a la altura de las circunstancias tras la final que albergó La Cartuja.

Cuestionado, no obstante, por las declaraciones efectuadas el lunes por Raúl García en una rueda de prensa en la que el rojiblanco recordó que "en la vida hay que saber ganar y saber perder", como consecuencia de los controvertidos comentarios realizados al término de la final copera por el guardameta Alex Remiro y por el preparador de porteros txuri-urdin Luis Llopis, amén de la celebración con una trompeta de Asier Illarramendi, Alguacil ha apuntado que "Raúl estuvo muy bien en su rueda de prensa y en el campo. Si os fijáis en nuestra celebración cuando Asier levanta la Copa, mi mirada más que hacia mis jugadores fue hacia los del Athletic, porque estuvieron a la altura y creo, sinceramente, que nosotros también. Lo otro son detalles, porque la trompeta creo que Asier la toca y no tiene nada que ver una cosa con la otra, mientras que los comentarios de Alex (Remiro) y Miguel creo que para nada son para faltar. Los dos equipos, unos en la derrota y otros en la victoria, considero que supimos estar a la altura".

DE CARA AL DERBI



De cara al derbi de mañana, por su parte, el técnico de la Real indicó que "creo que no va a pasar, pero nos vamos a confundir de lleno si algún jugador se despista o se deja llevar por haber conseguido la Copa". "Nos queda mucho por hacer, por crecer y si queremos ganarnos de verdad a toda Gipuzkoa es ahora cuando tenemos que demostrar más que nunca el equipo que somos. Nos hemos metido ya en modo liga y quiero ver al mismo equipo competitivo y con ganas de ganar el partido para seguir en la pelea por entrar en la Europa League", ha reivindicado el propio Alguacil, quien ha calificado como "importantísimo" el partido de la noche y admitió que "no hay duda de que una final marca más por el miedo a conceder, pero intentaré dar al equipo las herramientas para volver a ganar, aunque lo que pueden cambiar son los jugadores en ambos equipos e incluso los sistemas, porque no hay dos partidos iguales y este no va a tener nada que ver con el de la final de Copa".

En cuanto a las bajas por lesión, Alguacil ha lamentado las forzadas ausencias de dos jugadores "muy importantes" y que son "diferenciales si están bien, por lo que sus bajas van a marcar mucho el futuro del equipo esta temporada, pero siempre he dicho y mantendré que no hay excusas y habrá que buscar soluciones".