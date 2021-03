Adurizpedia, el peso de los números del Athletic

activada la cuenta atrás e iniciada la semana que Athletic o Real Sociedad cerrarán como campeones de Copa, anhelo de ambos, es momento de sumergirse en las entrañas de una cita para la historia que guarda mil secretos bajo llave. El pasado, sin ir más lejos, proyecta innumerables datos y estadísticas relacionadas con arduas pugnas previas en busca de un título que persiguen con ahínco los hombres de Marcelino García Toral, quienes tienen el honor de encarar la cuadragésima final copera en la historia del club bilbaino.

Los antecedentes, al igual que ocurre con toda clase de datos relacionados con el Athletic, son la especialidad de la casa de Roger Álvarez (Bilbao, 1970), conocido desde 2017 como Adurizpedia (@DatAthle) en Twitter, donde se ha convertido en referencia absoluta en materia de números y estadísticas con los leones como protagonistas. Tanto es así que, al imparable crecimiento de su cuenta en la citada red social, con más de 15.000 seguidores y un millón de impresiones al mes, se ha sumado en las últimas fechas la exitosa publicación del libro titulado Athleticpedia, una obra de sumo valor lanzada a la calle con una edición limitada de 4.000 ejemplares que ha sido devorada por aficionados de todas las edades y que lleva también el sello de Carlos Ranedo y David Castro.

¡ATENCIÓN! Ya está aquí la ATHLETICPEDIA, toda la historia de nuestro Athletic contada con datos visuales.??



Proyecto de @carlosranedo , con las ilustraciones de @davidcastrosta y los datos de esta cuenta. ??



"Lo hemos hecho, sobre todo, por la gente, dado que ninguno de los tres nos dedicamos a los libros al no ser editores, ni escritores y lo bonito ha sido ver la respuesta que ha tenido, porque me han llegado fotos del libro hasta en Bangkok y conozco casos de personas que han regalado el libro en el día del padre y lo han recibido al mismo tiempo, pasando así de generación en generación", apunta de entrada Roger acerca de un libro que, con la Copa y los derbis ante la Real como temas destripados en dos de sus veintiocho capítulos, recorre a través de 300 páginas la historia del Athletic mediante más de 10.000 datos, fichas especiales de los jugadores y entrenadores más míticos del equipo rojiblanco y más de 100 infografías, rankings e ilustraciones.

"Me metí en el ajo también por el sentimiento Athletic y tanto el esfuerzo como el tiempo dedicado han merecido la pena", reivindica el propio Roger, ingeniero de Telecomunicación, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y aficionado rojiblanco desde niño que ha respondido a más de mil seguidores en Twitter para dar a conocer el partido histórico al que correspondía cada libro adquirido. Admite al respecto que "hacer una segunda tirada con este mismo libro exactamente no es la idea, pero viendo cómo ha funcionado no descarto que en el futuro hagamos una edición actualizada, algo por Navidad o por el 125 aniversario del club".



Mientras tanto, calienta motores para aportar en la final copera del sábado cuantos datos vea precisos y pertinentes bajo el sello social de la Adurizpedia, cuenta en la que ya ha comenzado a dar pinceladas estadísticas relacionadas con el histórico choque ante la Real y en la que "intento ser riguroso, equivocarme poco y no meterme en líos limitándome a poner datos buenos y malos para que cada uno pueda quedarse con lo que quiera".

"El nombre de Adurizpedia se me ocurrió por la foto que tengo puesta, que la vi el día anterior, me hizo gracia y Aduriz era un jugador que en aquellos momentos generaba muchos datos siendo ya una leyenda vestida de corto", resalta asimismo Roger, quien no esconde que "la auto presión ha ido aumentando, porque al principio cuando tenía 500 o 1000 seguidores pasaba algunos datos después de llegar de ver el partido en San Mamés o en un bar, pero con la repercusión que tiene ahora la cuenta veo si puedo los partidos con el ordenador, abro varias ventanas y busco datos que no me resulten obvios".



"Durante un partido veo muchos, pero intento poner pocos y que sean diferentes a los que se puedan ver en otros lugares", afirma el bilbaino, que desvela a DEIA cómo vivirá la esperada final de Copa contra el conjunto txuri-urdin: "Estaré con el ordenador, pero no será un partido más. Estaré bastante más nervioso que de costumbre e igual en un momento dado me tengo que dar un paseo por el pasillo. Los penaltis de la eliminatoria contra el Betis no pude verlos, por ejemplo. Tuve que apagar la televisión y seguirlos por una aplicación, porque no podía verlos, ni escucharlos por la radio por los nervios que tenía".

Tal como subraya, no en vano, "yo también soy del Athletic y hay momentos en los que me pongo de mala leche. En ese sentido prefiero poner datos buenos antes que malos, pero intento reflejar todo y algunos, más que curiosos, resultan reveladores". Basado en los datos que maneja, eso sí, asegura que no podría apostar de cara a la primera de las dos finales de los leones en La Cartuja, pues "no tenemos precedentes en finales con la Real y las tandas de penaltis contra ellos, por ejemplo, son de hace cuarenta años".

datos para abrir boca

Roger, sin embargo, atiende la petición de este periódico y responde con la precisión de cirujano que lo caracteriza a varias preguntas relacionadas con estadísticas del Athletic en sus finales en el torneo del K.O. Es así como da a conocer, a fin de abrir boca, que el jugador no solo del Athletic, sino de cualquier equipo que más goles ha marcado en finales de Copa es Telmo Zarra, con ocho, siendo además el único que ha marcado cuatro goles en una final, la de 1950 frente al Valladolid. Los dos futbolistas con más títulos de Copa en su palmarés, por su parte, son Piru Gainza y Jose María Belauste, con siete, si bien solo Piru disputó las siete finales correspondientes.

En cuanto al balance de goles en las finales, el Athletic suma 66 a favor y 50 en contra en los 39 partidos disputados, contando como "final" una que se compuso de dos partidos, al empatar el primero. El saldo de goles, asimismo, es de 32-24 en las primeras partes, 28-24 en las segundas y 6-2 en las cinco prórrogas disputadas, mientras que el resultado más repetido ha sido el 1-0 a favor del Athletic, siete veces, bastante por encima del resto. Le siguen el 1-0 en contra de los rojiblancos y el 2-1 a favor, ambos cuatro veces. En caso de no atender al equipo autor de los goles, el resultado más repetido pasa a ser 1-0, registrado once veces (siete a favor y cuatro en contra).

No acaban ahí los datos expuestos por Roger, quien añade que los leones han dejado su portería a cero en doce ocasiones y se han quedado sin marcar siete veces, siendo la final de Copa del Athletic con más goles la perdida ante al FC Barcelona en 1942, tras una prórroga. Fueron en total siete tantos, cuatro para el Barca y tres para el Athletic. En la cita del próximo 17 de abril frente al conjunto catalán, precisamente, evita pensar por ahora Roger, convencido a título personal de que la de este sábado "será una final complicada, pero hay que ganarla como sea".

la cifra

