La final Copa de los ausentes

Un largo año de espera va a ser necesario para que Athletic y Real Sociedad, uno de los dos, se proclamen campeones de Copa en su edición de la temporada 2019-20. La Cartuja dirimirá el sábado al ganador de un derbi histórico, que nunca antes se había disputado con un título en juego –o sí, ya que los donostiarras consideran que fueron subcampeones tras caer en la final de 1910 con el nombre de Vasconia frente al conjunto rojiblanco–, y que irremediablemente ha estado condicionado por la pandemia del covid-19.



Un virus que no da tregua y que pese a los intentos de uno y otro lado para que hubiera público en el campo sevillano obligará a que el encuentro se dispute a puerta cerrada. No habrá aficionados ni del Athletic ni de la Real en La Cartuja, pero las de estos no serán las únicas bajas, ya que en ambas filas se ausentarán un puñado de futbolistas que tras defender los intereses de ambos clubes el pasado curso se encuentran ahora en otros equipos o bien retirados de la práctica del fútbol.

Nueve son los jugadores del Athletic que, en caso de victoria, sumarían el título a su palmarés particular, sin olvidarnos de Gaizka Garitano y Patxi Ferreira, destituidos el pasado 3 de enero tras imponerse en liga al Elche. A saber: Aritz Aduriz, Mikel San José, Beñat Etxebarria, Iñigo Córdoba, Kenan Kodro, Gaizka Larrazabal, Cristian Ganea, Gorka Guruzeta y Daniel Vivian. Mientras que en la Real serían seis los campeones sin final: Andoni Zubiaurre, Diego Llorente, Martin Odegaard, David Zurutuza, Willian José y Rubén Pardo.





Beñat, uno de los exjugadores del Athletic ausentes en la final

De todos ellos, a priori, solo Aduriz podrá acompañar a sus excompañeros en la histórica cita de Sevilla, ya que está retirado de la práctica del fútbol. Además, el club ya le trasladó la invitación para seguir in situ la final de la Supercopa en el mismo campo. Su presencia en la grada le trajo suerte al equipo, está por ver si se repite en esta ocasión.

En lo que respecta al resto, el club se ha puesto en contacto con ellos para hacerles llegar su deseo de que estén presentes en el campo, pero en la mayoría de los casos, si no en todos, será imposible. San José, desde Inglaterra, Beñat, desde Australia, y Ganea, desde Grecia, son quienes mayores complicaciones tienen para poder acudir a Sevilla. Eso sí, los cinco restantes tampoco lo tienen fácil, ya que hay liga en Primera y Segunda División el próximo fin de semana, por lo que resultaría extraño que sus clubes les liberasen para que pudieran desplazarse a La Cartuja.

En una reciente entrevista con DEIA, el centrocampista de Igorre, que milita en las filas del Macarthur australiano, donde compite en compañía de su buen amigo Markel Susaeta, reconoció que para él sería "muy bonito" poder celebrar esta Copa con mis "excompañeros". Además, aunque les tocará madrugar, puesto que a las 21.30 horas de Euskal Herria serán las 6.30 de la costa este de Australia, ninguno de los dos exleones se perderá un encuentro tan trascendente para la historia del Athletic.

Con Aduriz retirado, San José, Beñat, Ganea, Larrazabal y Guruzeta fuera de la disciplina rojiblanca, aunque en el caso de estos dos últimos la entidad de Ibaigane se guardó una opción de recompra, solo Córdoba, Kodro y Vivian siguen perteneciendo al Athletic, aunque en la actualidad están jugando cedidos en el Alavés, el Valladolid y el Mirandés, respectivamente.

¿Dos títulos sin jugar?

Mención especial merecen los casos de Córdoba y Kodro. A pesar de que ninguno de los dos está teniendo la continuidad deseada en sus respectivas cesiones, ambos podrían ser dobles campeones de Copa sin haber podido disputar ninguna de las dos finales que le aguardan al Athletic en los próximos 19 días.



Tanto el bilbaino como el donostiarra no podrán estar en La Cartuja este sábado –el Alavés juega el domingo, día 4, a las 14.00 horas y el Valladolid el lunes 5–, pero como formaron parte de la plantilla del Athletic del pasado curso, a ambos, como a sus siete excompañeros citados, les correspondería la medalla de campeones de Copa en caso de que el conjunto bilbaino se imponga a la Real Sociedad. Además, al ser los únicos futbolistas que han iniciado la temporada 2020-21 en las filas rojiblancas, también les correspondería el título de la final del día 17 frente al Barcelona si el Athletic se impone a los azulgranas en esa segunda final.