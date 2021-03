Vesga: "Nos estamos manteniendo bastante al margen de todo, es lo mejor"

El mensaje desde dentro del vestuario del Athletic es claro. En la caseta solo piensan en el corto plazo y eso pasa por el partido que este sábado enfrentará al conjunto rojiblanco con el Eibar en San Mamés. "Nos estamos manteniendo bastante al margen de todo, creo que es lo mejor ahora", ha asegurado esta mañana Mikel Vesga en una comparecencia telemática para la prensa.

El gasteiztarra, ha catalogado de "especial" el hecho de poder sacar la gabarra, pero ha lanzado el siguiente aviso: "Es el sueño por el que todos peleamos. Pero no ayudamos mucho en andar todo el día hablando de ello. Eso va a crear algo, no sé el qué, pero debemos ir poco a poco entre todos, centrarnos en la liga, que es muy importante. Saber que está la gabarra ilusiona, no hay otra cosa en mente, pero tenemos que ser conscientes de que la liga es lo que nos va a dar para el año que viene".

El centrocampista, que parte con muchas opciones de estar en el once en este próximo encuentro y muy probablemente también en la final del próximo 3 de abril ante la Real Sociedad, ha reconocido que efectivamente son conscientes de la euforia que se vive en la calle, pero que el grupo está tratando de aislarse de ello: "Nos llega de la familia, de los amigos, cuando das un paseo por Bilbao€ Ves cómo la gente te anima, te dice algo, y eso te llega. Sabemos lo importantes que son esos dos partidos, pero aún quedan dos semanas. Primero el Eibar. Tenemos que trabajar y estar concentrados sin pensar en otras cosas".

En este sentido, Vesga ha admitido que no es fácil abstraerse en ocasiones, porque "es un año especial", con dos finales, "algo que no pasa muchas veces". "Es difícil abstraerse, pero sabemos la importancia del partido del sábado. Tenemos la cabeza en este primer partidos, en los tres puntos que hay en juego y que si los logramos eso nos ayudará de cara a lo que venga". Y es que el centrocampista no ha querido pasar por alto que "la liga tiene mucha importancia". "Sabiendo que tenemos esos partidos importantes tan cerca, para llegar a ellos con una buena dinámica es importante lograr los tres puntos".





UN RIVAL MUY NECESITADO



En lo que respecta al Eibar, equipo que está con la soga al cuello, antepenúltimo en la tabla a dos puntos de la salvación, que podrían ser cuatro si el Elche le gana esta tarde al Sevilla, ha señalado que se trata de un equipo "incómodo" y que "siempre está muy encima". "Te hacen jugar mucho tiempos de espaldas, van siempre hacia arriba y te cuesta salir de tu campo. Tenemos que intentar estar más fuertes que ellos en las disputas. A partir de ahí ganaremos mucho para poder sumar los tres puntos". Eso sí, ha lanzado este aviso: "Nos confundiríamos en pensar que va a ser más fácil el partido por cómo está el Eibar. Por cómo son, van a salir a por todas. Solo tenemos en mente ir a hacerles daño, gol, y sumar los tres puntos".

En lo que respecta a su situación personal en el equipo, Vesga ha reconocido que "poco a poco" se está viendo una mejor versión suya y no ha evitado admitir que al principio le "costó". "Nunca es tarde y tengo tiempo para mejorar aún", ha agregado. "Desde que empecé con Gaizka (Garitano) me costó entrar y la primera mitad no jugué mucho. Luego tuve más continuidad y hasta hoy. Estoy más cómodo con el estilo nuevo del míster", ha apuntado haciendo un rápido repaso de su última temporada y media.

Por último, Mikel Vesga no ha tenido ningún reparo en señalar a Marcelino García Toral como uno de los grandes culpables de la mejora experimentada por el equipo y que en unos pocos meses ha permitido al Athletic alzar un título, el de la Supercopa, y clasificar al equipo a otra final de Copa, esta a disputarse el 17 de abril ante el Barcelona: "Tiene mucha culpa. La idea de juego, que el equipo la está cogiendo bien, se adapta a los jugadores que tenemos. El trato con los jugadores está siendo muy bueno, tenemos una muy buena relación y a partir de ahí ha llegado la confianza. Creo que el equipo va a ir a más. Cuando consigamos pulir esos pequeños detalles vamos a ser un equipo muy difícil de batir y muy competitivo".