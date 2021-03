Marcelino: "Lo que toca ahora es hablar de la liga"

Marcelino García Toral no quiere despistes. Quiere que sus jugadores se centren exclusivamente en el día a día. Ya llegarán las finales de Copa y, mientras tanto, el Celta aguarda mañana a un Athletic que quiere quitarse la espina de la derrota del miércoles frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. "Lo que toca ahora es hablar de la liga". Así ha comenzado su comparecencia de esta mañana previa al choque ante los gallegos el entrenador rojiblanco.

"La Copa está muy lejos y nos estamos generando una mentalidad solo de estar pensando en ese partido cuando realmente lo que nos ocupa, lo que nos preocupa, donde debemos focalizar toda la atención, es en cada partido que jugamos. No conviene ni mezclar, ni comparar, ni pensar en los partidos de Copa porque quedan muy lejanos en el tiempo. Tenemos y debemos, y espero que nos comprendáis, hablar solo de la liga", ha expuesto el técnico, siempre de muy buenas maneras, antes de recordar que vienen de "una derrota" y quieren "cambiar la situación y lograr una victoria".

Enfrente, el Athletic tendrá a un Celta que ha cambiado mucho desde la llegada de Eduardo Coudet al banquillo. Ahora, tal y como ha apuntado el propio Marcelino, "es un equipo muy solvente en su campo" que con el nuevo entrenador únicamente ha perdido un partido y empatado otro en Balaídos, donde el conjunto bilbaino cayó por la mínima (1-0) el curso pasado. El técnico asturiano ha avisado del potencial del Celta: "Juega con un 4-4-2 en rombo con mucha gente por dentro con muy buen pie. Tiene futbolistas a los que tuve la suerte de entrenar como Denis Suárez o Santi Mina que están apoyados en la calidad, el talento y la capacidad de definición de Iago Aspas y rodeados de muy buenos jugadores".

Precisamente, el Celta se interesó por los servicios de Marcelino García Toral meses atrás, semanas antes de que aceptara la oferta del Athletic. Es un hecho que el propio técnico ya había admitido con anterioridad, aunque no ha tenido problema alguno en volver a reconocerlo. "El Celta en su momento mostró interés por nosotros. Entonces nuestra idea era entrenar fuera, en una competición diferente a nuestra liga. Más de dos meses después surgió la propuesta del Athletic a la que teníamos que ofrecer una respuesta casi inmediata y estamos muy contentos con esta decisión. Pero no puedo comprar. Aquí estamos muy a gusto. Agradecidos al Celta en su momento y dos meses y medio después al Athletic por habernos ofrecido la posibilidad de entrenar", ha detallado.





ROTACIONES E IÑIGO VICENTE



En otro orden de cosas, el técnico de Villaviciosa no ha querido avanzar el número, pero sí ha dejado caer que hará cambios en el once con respecto al que jugó de inicio el miércoles contra el Atlético de Madrid. La acumulación de partidos en una intensa semana obligarán a Marcelino a tirar de fondo de armario, aunque estará por ver a qué posiciones afecta. En este sentido, uno de los cambios podría ser el de Mikel Balenziaga por Yuri Berchiche, ya que este último fue aita ayer por segunda vez y, aunque se ejercitó con el grupo, podría tener descanso.

Quien seguro que no saldrá en el once es Iñigo Vicente. Hasta la fecha su nombre había pasado más o menos desapercibido en las ruedas de prensa, pero hoy Marcelino ha sido tajante: "Iñigo Vicente sabe su situación. Por delante de él hay muchos futbolistas. Estuvimos hablando con él. No se sabe nunca lo que es el futuro, pero él sabe que su participación en este equipo va a ser complicada. Porque creemos que hay una serie de jugadores que están por delante suyo. Tenemos mucha competitividad en los puestos en los que él habitualmente juega y por lo tanto veo bastante complicado que en una u otra posición lo veamos jugar esta temporada".