Berenguer: "Tenemos que seguir en esta dinámica"

Alex Berenguer, máximo goleador del Athletic en liga con siete dianas, no ocultó su satisfacción en el plano personal y colectivo tras la victoria lograda en un partido en el que "acababa de entrar al campo y he podido ayudar al equipo con un gol para sumar los tres puntos, que últimamente se nos estaban escapando al empatar mucho". "Ahora tenemos que seguir en esta dinámica", advirtió el atacante rojiblanco, quien apuntó que "creamos muchas ocasiones de gol, no las metemos y nos empatan en los minutos finales, pero por suerte he podido marcar y estoy muy contento".









"He superado mi récord, que eran seis goles y que sean muchos más", remarcó asimismo un lanzado Berenguer, goleador en liga ante Betis, Getafe, Villarreal, Granada y por partida doble frente al Cádiz, además de batir también al Levante en el campeonato de la regularidad y en Copa, números que convierten al de Barañain en una auténtica amenaza para las defensas rivales en un curso en el que lamentó, no obstante, que "de los empates que habíamos tenido en casa creo que merecimos ganar muchos partidos".

VILLALIBRE, FELIZ



El otro goleador de la noche, Asier Villalibre, tampoco ocultó su alegría tras firmar el 1-0 y sumar los tres puntos en un encuentro en el que "hemos estado bastante bien todos, nos hemos entendido bien y el mérito es de todo el equipo". "Veníamos de muchos empates y ese segundo gol en los últimos minutos nos da una gran moral y tres puntos muy importantes", destacó el gernikarra, que también resaltó que "tenemos una plantilla muy competitiva, muchos partidos y sabemos que va a haber cambios, pero estamos todos preparados y se ha demostrado".