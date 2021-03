Marcelino: "Es uno de los partidos que más satisfecho me deja"

Alex Berenguer, decisivo como en la semifinal de Copa ante el Levante con un nuevo gol que tumbó al Granada en el minuto 92, dibujó una reveladora sonrisa en el rostro de Marcelino García Toral, quien vio cómo su plan de partido con unas masivas rotaciones de por medio tenía premio sobre la bocina. "Es uno de los partidos que más satisfecho me deja", reconoció el técnico rojiblanco en su rueda de prensa posterior al encuentro, en el que apostó por los menos habituales "por convicción". "Esto es lo que tienen las decisiones del entrenador, cuando se gana o se juega bien los cambios están bien, mientras que cuando no se compite tan bien como lo hemos hecho esta vez, no están tan bien. Lo hicimos, aun así, desde la convicción de la acumulación de partidos y porque estos jugadores que entrenan tan bien cada día también se merecen el premio de jugar y estoy muy satisfecho de cómo jugó mucha gente poco habitual, porque el equipo no perdió su identidad, fuimos solventes y pudimos decantar antes el partido con el 2-0", expuso el de Villaviciosa, convencido de que "al final se hizo justicia con el segundo gol al recibir el premio a lo que los jugadores desarrollaron en el campo".









"Si un equipo está desorganizado, un rival como el Granada te crea muchas ocasiones de gol y no nos las hicieron. El gol de ellos se produjo con la mala suerte de un balón que no iba donde fue tras un resbalón, pero en el resto del partido no pasamos demasiados apuros, porque tuvimos el control y criterio en ataque", destacó asimismo un feliz Marcelino, quien admitió su alegría por el gol de Asier Villalibre, elogió el partido completado por Unai Vencedor y confesó que el cambio de Yeray Álvarez por Unai Nuñez tras el descanso estaba "previsto" de antemano. En medio de una racha de ocho partidos consecutivos sin perder, el asturiano también alabó a un iluminado Berenguer que "ve la portería como un arcoíris".

"Es una racha que está pasando el futbolista y tiene esa confianza y determinación para transformar sus ocasiones. Para él es muy bueno y para el equipo, mejor", agregó Marcelino al referirse al extraordinario momento que atraviesa el atacante navarro, mientras que en el plano colectivo incidió en que "el equipo compite bien y creo que empatamos más partidos de los que debíamos, porque por número de llegadas, dominio y ocasiones claras creo que merecimos más victorias últimamente, dado que el equipo sigue siendo solvente, aunque tenemos que mejorar aún más".

Superado el exigente choque ante el Granada, el encuentro liguero del miércoles ante el Atlético podría dar un impulso a los rojiblancos en la clasificación, opción a la que no resulta ajeno el asturiano, quien aseguró que "vamos a ir con la idea de ganar, aunque jugamos contra un gran equipo que es el líder de la clasificación". "Es un partido atractivo para nosotros e intentaremos mostrar nuestro mejor nivel para poder sumar los puntos, que nos meterían en la pelea", finalizó Marcelino, victorioso anoche en su duelo de entrenadores con el gallego Diego Martínez.

LAMENTO VISITANTE



El entrenador del Granada, expulsado al término del partido en el túnel de vestuarios por "hablar" con el colegiado del saque de banda que originó el gol de Berenguer, lamentó que "el equipo hizo una buena primera parte en un escenario muy complicado y en la segunda mitad, a excepción de la acción del penalti y de ese segundo gol tan raro, competimos también muy bien y merecimos el empate al contrarrestar las grandes virtudes del Athletic".

"Estos jugadores que entrenan tan bien se merecen el premio de jugar" Marcelino garcía toral Entrenador del Athletic