Ibai no encuentra su sitio

Dicho y hecho. Anunció rotaciones Marcelino García Toral para hacer frente al Granada en San Mamés y no ha sido un farol. El desgaste físico acumulado en la vuelta de la semifinal de Copa ante el Levante, con prórroga incluida, ha animado al técnico rojiblanco a introducir hasta nueve novedades en una alineación en la que solo han repitido de entrada respecto al jueves Unai Simón y Unai Núñez. Han sido los dos únicos leones, si bien el central portugalujo ha sido sustituido tras el descanso por Yeray Álvarez, que se ha mantenido en un once inicial con amplia mayoría de meritorios y en el que ha destacado, entre otros nombres, la puesta en escena de Ibai Gómez.

El de Santutxu, en su primera titularidad del curso, ha buscado la reivindicación con el anhelo de completar una sobria actuación a la que no ha podido dar forma. Con los últimos once minutos ante el Cádiz el pasado 15 de febrero como único recorrido en las piernas hasta la cita de anoche, el 7 del Athletic ha acusado en exceso una notable falta de rodaje que comenzó a padecer en su máxima expresión el pasado curso bajo las órdenes de Gaizka Garitano. Su última titularidad en partido oficial hasta ayer, no en vano, correspondía al choque liguero del 1 de marzo de 2020 contra el Villarreal en San Mamés. Fue entonces, con el conjunto castellonense como rival en un choque que tocó a su fin con victoria por la mínima de los leones gracias a una solitaria y decisiva diana de Raúl García desde el punto de penalti, cuando Ibai disfrutó de inicio de la confianza de su entrenador por última vez, a pesar de ser el primero en abandonar el terreno de juego para que ingresara en su lugar Iñaki Williams con 0-0 aún en el marcador.

No volvió a concederle ninguna titularidad Garitano tras el parón competitivo provocado por la pandemia y en el arranque de la pretemporada 2020-21 una lesión en un entrenamiento terminó por lastrar al vizcaino, quien se perdió los primeros meses de la temporada tras sufrir una fractura en su clavícula derecha el 19 de agosto en Lezama. Sin minutos, ni presencias en las convocatorias con Garitano tras su recuperación, Ibai, que había mostrado previamente su firme objetivo de ganar peso en el equipo, vio un posible rayo de luz con la llegada de Marcelino García Toral, pero la realidad fue que nada cambió. Permaneció en la plantilla al cierre del mercado invernal, pero por detrás de Muniain, Berenguer, Morcillo y De Marcos como opción para ocupar una de las bandas a ojos del técnico asturiano, no ha sido hasta esta noche cuando el de Santutxu ha encontrado una vía para estrenar presencia en el once inicial.



ESCASA PARTICIPACIÓN



Lo ha hecho, en medio de una masiva apuesta por las rotaciones, sin la suerte de cara. Poco participativo en las acciones ofensivas y sin la chispa necesaria para dejar su sello en el envite como consecuencia directa de su acusada inactividad, el extremo rojiblanco, que ha visto taponado en el segundo acto su único intento de disparo, ha sido el jugador de ataque que en menos ocasiones ha entrado en contacto con el esférico con un total de 28 toques y ha acumulado nueve pérdidas de balón, cayendo una vez en fuera de juego y firmando un 75% de acierto en los pases hasta ser sustituido por De Marcos en el minuto 69.

Ha encarado entonces el camino hacia la grada Ibai, que no ha podido completar la actuación deseada en el plano personal en un partido que ha visto desde la barrera cómo se complicaba con el gol del empate de Jorge Molina. Sobre el césped lo ha visto Jon Morcillo, el encargado de profundizar por la banda izquierda en una cita en la que el zornotzarra ha ido de más a menos hasta su marcha en favor de Berenguer, clave una vez más para dar la victoria al Athletic sobre la bocina.