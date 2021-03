Incógnitas en la sala de máquinas del Athletic

Marcelino García Toral podrá contar este jueves con todos sus futbolistas de cara al trascendental encuentro de vuelta de las semifinales de Copa que enfrentará al Athletic con el Levante en el Ciutat de València. Será así salvo que medie algún contratiempo en forma de lesión en las tres sesiones de entrenamiento previas al partido y siempre y cuando el Comité de Competición no le imponga el martes un castigo superior a los tres partidos a Iñigo Martínez por su expulsión en el choque de liga del viernes. Si el central es sancionado con cuatro partidos o más no podrá jugar en la cita copera, lo que supondrá un contratiempo para el técnico asturiano. Tal y como informó el domingo este periódico, en el club son optimistas y no esperan que el de Ondarroa se pierda más de dos partidos. Así las cosas, Marcelino podrá alinear a su once de gala, en el que a día de hoy, atendiendo a lo visto en los últimos encuentros, hay ocho nombres fijos y bailan tres posiciones: el lateral derecho y los dos centrocampistas.

Todo lo que no sea ver a Simón bajo palos; a Yeray Álvarez, Iñigo Martínez y Yuri Berchiche en defensa; a Alex Berenguer e Iker Muniain en las bandas; y Raúl García e Iñaki Williams como futbolistas más adelantados resultaría sorprendente. Así pues, al margen de lo que decida el técnico con respecto al inquilino del carril derecho de la zaga, puesto por el que pugnan Ander Capa y Óscar de Marcos, la principal incógnita, por ser también una de las parcelas más importantes, reside en el doble pivote.

En la sala de máquinas de la nave rojiblanca han alternado hasta cuatro jugadores distintos desde la llegada de Marcelino al banquillo hace casi dos meses, toda vez que la participación del joven Oier Zarraga, poco más de cinco minutos en el choque del viernes frente al Levante, no pasa, al menos de momento, de ser algo anecdótico.

Dani García, con 762 minutos en 11 partidos, ocho de ellos como titular, es el centrocampista más empleado por el técnico en los trece partidos que ha dirigido hasta la fecha. Unai Vencedor (703 minutos en 11 encuentros, 9 como titular) ocupa la segunda posición, con Mikel Vesga (681 en 12, 6 de inicio) tercero y Unai López (341 en siete partidos, tres como titular) en cuarto lugar. Un ranking condicionado en cierta medida por la lesión que se produjo este último en el derbi ante la Real Sociedad el pasado 31 de diciembre, aún con Gaizka Garitano en el banquillo, y que le tuvo alejado de los terrenos de juego durante más de 20 días, un percance que le hizo perderse los cuatro primeros partidos de Marcelino al frente del Athletic. A saber: Barcelona en liga; Real Madrid y Barcelona en la Supercopa; y el Ibiza en Copa.





Dani García

A pesar de ser el que menos ha jugado, el nivel ofrecido por Unai López en los últimos partidos, con mención especial a la segunda parte del encuentro de ida de la semifinal copera contra el Levante y la totalidad del choque ante el Cádiz, podrían situarle un paso por delante de sus compañeros en las preferencias de Marcelino García Toral. De los cuatro aspirantes es quien maneja un perfil menos físico, que contrarresta con su gran capacidad para la asociación. Además, tanto el curso pasado como en el presente ha demostrado que se entiende a las mil maravillas con Muniain, el futbolista más diferencial del equipo a día de hoy.





Unai López

Demasiados cambios

En buena lógica, también por el rendimiento ofrecido en los últimos encuentros, Vesga podría ser quien le acompañe en el doble pivote, aunque no se puede descartar que lo hagan Dani García o Vencedor. En contra de este último, además de su juventud, pueden jugar los dos errores que ha cometido recientemente, en Copa ante el Levante y el viernes en liga contra el mismo rival. Tendrá que hilar fino el entrenador asturiano para dar con la tecla en una zona del campo en la que en los cuatro últimos partidos no ha repetido pareja debido a decisiones técnicas o sanciones.





Mikel Vesga.

En el ya citado encuentro de ida de las semifinales del torneo del K.O. salieron de inicio Vencedor y Dani García, pero el flojo nivel de ambos obligó a Marcelino a sentarles en el descanso y dar entrada a Unai López y Vesga, que se mostraron muy fiables y ayudaron en la mejoría del equipo en la segunda mitad. Ambos se ganaron ser titulares contra el Cádiz en una cita en la que el gasteiztarra vio la quinta amarilla. Por ese motivo no pudo ser de la partida frente al Villarreal, en el que Unai López jugó acompañado de Dani García. En el choque ante el equipo castellonense los dos guipuzcoanos fueron amonestados y al ser la quinta cartulina del curso cumplieron sanción en la siguiente jornada, la que midió al Athletic con el Levante, partido en el que salieron de inicio Vencedor y Vesga.





Vencedor.

Atendiendo a las alineaciones empleadas por el técnico asturiano en los casi dos meses que lleva en Bilbao, la dupla por la que más veces ha apostado ha sido la compuesta por Vencedor y Dani García, que se ha repetido en seis de los tres partidos. Tres veces han compartido alineación Vencedor y Vesga; dos Unai López y Vesga; y una Unai López-Dani García y Vesga-Dani García. Buena parte de las opciones de alcanzar la final de Copa dependerá de que Marcelino acierte en su elección.

La actualidad

Un año sin público en San Mamés

Derbi ante el Eibar, el 20 de marzo. Hoy se cumple un año del último partido con público disputado en San Mamés. Un encuentro que enfrentó al Athletic y al Villarreal cuatro días antes de que los leones eliminaran al Granada en las semifinales de la Copa. Raúl García, de penalti, anotó el único gol de un choque que siguieron en directo en La Catedral, atendiendo al dato que recoge el conjunto rojiblanco en su página web, 36.350 espectadores. En otro orden de cosas, LaLiga dio a conocer ayer los horarios de la vigésimo octava jornada, en la que el Athletic recibirá al Eibar en San Mamés el 20 de este mes, sábado, a las 14.00 horas.