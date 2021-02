"Empatamos demasiados partidos", lamenta Marcelino

El Athletic, en su intento de reengancharse a la pelea por Europa a través de LaLiga, solo pudo sumar un punto en la visita a un Ciutat de Valencia en el que volverá a fajarse el próximo jueves en la vuelta de las semifinales de Copa. No pudieron cumplir los rojiblancos el objetivo de derrotar al Levante en un partido en el que Marcelino García Toral lamentó los dos errores propios que dieron pie al penalti transformado por Roger Martí, quien se valió de un derribo de Unai Núñez sobre De Frutos tras una grave pérdida de balón de Unai Vencedor. "El resultado siempre creo que es justo en función de los goles de cada equipo, pero hubo un equipo que hizo mucho más que otro y ellos apenas tuvieron ocasiones de gol, pero cometemos errores de bulto que cuestan goles y tras el 1-1 quizás pecamos de conformistas".

"Me hubiera gustado ver al equipo más incisivo a partir del empate y tener más ocasiones de ganar de las que tuvimos, aunque considero que volvimos a hacer más méritos para ganar y que por esos merecimientos una victoria nuestra habría sido más justa", declaró asimismo el entrenador asturiano, quien advirtió que en citas de tanta trascendencia como la del jueves en Copa "es difícil que nos sucedan estos errores, porque hasta ahora no ha ocurrido, pero para ser competitivos y ganadores no nos puede ocurrir cometer los dos errores tan sencillos del primer gol, porque hace que el rival pase a jugar con un gol a favor cuando no había generado prácticamente nada".

"En el partido de Copa también nos sucedió tras otro error evitable y tenemos que dar más importancia a cada acción, porque cuando un partido sí y otro también el equipo concede tan poco, lo normal es acabar con la portería a cero más veces. Debemos, por tanto, aumentar la concentración en todas las acciones, porque con los dichosos empates a uno nos hemos dejado seis puntos", incidió en su lamento Marcelino, quien reconoció que "empatamos demasiados partidos para mi gusto y lo primero que saco de este partido es que estoy hasta las narices de los empates a uno, que me están casi atolondrando ya". A partir de ahí, de cara al choque del jueves "no saco demasiadas conclusiones, porque creo que tanto el prepartido como el partido serán muy diferentes e intentaremos pasar ante un equipo que pierde muy poco, aunque nosotros también perdemos muy poco, pero empatamos demasiado y creo que merecimos más en los últimos partidos".

Cuestionado por la suplencia de Yuri Berchiche y el tempranero cambio de Iker Muniain, el de Villaviciosa, que descartó sentirse favorito para la inminente vuelta de la semifinal copera debido al resultado de ida en San Mamés, explicó que "Yuri andaba con unas pequeñas molestias que queríamos evitar que se convirtieran en lesión y el mismo riesgo había con todos aquellos jugadores que han acumulado muchos minutos últimamente".

PACO LÓPEZ, CRÍTICO



Por su parte, el entrenador del Levante, Paco López, no ocultó su enfado al resaltar tras el encuentro que "ha habido dos goles en el partido, uno de un penalti muy claro y otro de uno inexistente". "El equipo ha dado la cara aun así y estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron los jugadores ante un rival que, hay que decirlo, nos saca ochenta millones de presupuesto", añadió visiblemente molesto el técnico granota, quien subrayó que "esto no para y el jueves tenemos una cita histórica en la que nos haría muchísima ilusión ganar y llegar a la final".