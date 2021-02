Los compromisarios del Athletic aprueban las cuentas y los presupuestos, pero suspenden la gestión de la Junta de Elizegi

Aitor Elizegi y su Junta Directiva han sacado adelante los presupuestos del presente ejercicio económico y las cuentas del anterior curso, pero han recibido un no a su gestión por parte de los socios compromisarios en la Asamblea General Extraordinaria. Un cónclave celebrado de nuevo de manera telemática debido a las restricciones provocadas por el covid-19, como ya ocurriera el pasado 27 de diciembre, y que se ha constituido en segunda convocatoria con la presencia de 347 compromisarios, un número mayor al 10% necesario.



Los compromisarios han respaldado los presupuestos con 395 votos a favor (53%) y 327 en contra (44%) y las cuentas con 422 síes (57%) y 303 noes (41%). Mientras que en el apartado de gestión el rechazo ha sido de un 58% (433 votos), con un apoyo del 38% (285). En total han participado 771 personas, si bien no todas han tomado parte de las votaciones. En la cita del pasado mes de diciembre, en el apartado de cuentas y gestión el rechazo fue de un 59% (439 en contra y 277 a favor), siendo la negativa a los presupuestos ligeramente superior, alcanzando el 62%, con 454 votos desfavorables a la Junta Directiva. En la primera votación tomaron parte 743 compromisarios de los poco más de 900 que conforman la Asamblea, mientras que en la segunda participaron 738.



En su discurso presidencial, Elizegi ha pedido el apoyo a los socios compromisarios para sacar adelante los distintos puntos del orden del día y ha aprovechado también para agradecer la predisposición de la plantilla para rebajarse nuevamente el sueldo al hacer alusión al "esfuerzo solidario realizado por segunda vez en diez meses". "Es el día de pedir que confiéis en nosotros, en esta asamblea, en esta Junta y en su buen hacer. Pedimos un voto de confianza, de futuro para seguir trabajando y defender con toda nuestra energía para llevar a buen puerto a nuestro club". Al término de la Asamblea ha agradecido la participación y ha admitido que han tomado buena nota de las apreciaciones "constructivas" de cara al futuro.





ASAMBLEA I Resultados oficiales de las votaciones del ?????????? ?????????????? del Orden del Día:



?? Aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio económico 2020-21.#AthleticClub ?? pic.twitter.com/YSnXNPKfDz — Athletic Club (@AthleticClub) February 21, 2021



LOS NÚMEROS



LA REBAJA SALARIAL

se ha presentado a su particular reválida con las mismas cuentas que le fueron rechazas semanas atrás y en las que figuran, una cantidad que ha sido una consecuencia directa del coronovirus. Además, en lo que a los presupuestos del ejercicio económico 2020-21 respecta, cabe recordar que estos se han sometido a su votación con uncon anterioridad en 9,4 millones,y que afectan directamente al patrimonio, mientras que los dos restantes se cubren con la provisión de fondos creada por Josu UrrutiaEn definitiva, los compromisarios han aprobado unos presupuestos con unosen lugar de los 14,2 que fueron rechazados en la cita de diciembre.en esta ocasión ha sido quede los rectores del club, atendiendo así a una vieja demanda de muchos de los compromisarios y a una promesa electoral de Aitor Elizegi, si bien ha llegado en su tercer cónclave, el primero extraordinario.Tal y como hiciera en la reunión mantenida el pasado día 12 con los socios compromisarios de manera presencial en San Mamés,al señalar que "reflejan fielmente lo acontecido en la temporada, no hay valoraciones contables con respecto al pasado. Están marcados por dos hechos inesperados como son la pandemia y la anulación de un marco tributario aprobado solo cuatro meses antes del fin del ejercicio y que era una de las decisiones estratégicas de mayor calado en el territorio de Bizkaia para la atracción del talento y de la inversión".En lo que corresponde a los presupuestos del presente ejercicio, el contador ha explicado que el incremento de casi cinco millones de euros en el personal deportivo atiende a la "sustitución de entrenadores de los dos primeros equipos, tanto masculino como femenino, mayores primas por haber ganado la Supercopa y las renovaciones de jugadores como Vesga, Zarraga o Vencedor más la estimación de alguna renovación adicional".Ha explicado De las Fuentes que en los presupuestos sometidos a examen ya se contemplaba la rebaja salarial de los jugadores después de que el viernes, casi sobre la bocina, el club anunciara haber alcanzado un acuerdo con la plantilla del primer equipo masculino para que estos se rebajaran el sueldo, como ya hicieron en los inicios de la pandemia. En esta ocasión(2,4 puntos por encima de la anterior), que en función de distintas variables, parece que relacionadas con las primas por logros deportivos,. Un ahorro que será depara las arcas del club. El propio De las Fuentes ha desvelado tras ser cuestionado por uno de los compromisarios que ellos habían previsto una reducción del 8%, cifra ligeramente inferior a la del acuerdo finalmente cerrado.Además, el contador ha recordado, tal y como informó el club el viernes, que en la Asamblea General Ordinaria del próximo mes de octubre la entidadque se detallará a medida que se vaya acercando dicho cónclave. Ya que la decisión de los rectores a día de hoy es la de no cobrar un solo euro de las cuotas del 2021 a pesar de que en el cónclave de finales de 2020 se pidió un "esfuerzo" a los socios y que el 30% de la cuota que abonan por su condición de socios se destinara al club para diversas cuestiones.