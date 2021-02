Marcelino: "Todo ha salido bien"

El Athletic se dio un festín a costa del Cádiz en un partido en el que, además de golear, dejó la portería a cero por primera vez con Marcelino García Toral, quien no ocultó en rueda de prensa su satisfacción por lo observado en el Ramón de Carranza. El técnico rojiblanco, que introdujo cuatro cambios en la alineación respecto al choque de ida de la semifinal de Copa contra el Levante, señaló con sumo orgullo que "todo ha salido bien". "Hicimos un partido muy completo desde el primer minuto hasta el último, independientemente de tener el resultado a favor desde el principio y estamos muy satisfechos por el rendimiento que tuvimos durante los noventa minutos, porque estuvimos muy fluidos, dinámicos y profundos como nos gusta, además de solventes en todas las zonas del campo", expuso el entrenador asturiano, que no supo decir si el de anoche fue el mejor partido desde su llegada al Athletic.







Cuestionado al respecto, el de Villaviciosa reconoció que "no sabría decir, pero estoy muy contento con todo lo que hemos hecho hoy y no vamos a comparar mirando hacia atrás". "Lo inmediato ha sido muy bueno y tenemos que seguir trabajando en esta idea para ser un equipo mejorable y más competitivo, que lo podemos ser, si bien lo somos ya en un nivel alto", remarcó Marcelino, que confesó que no recibir gol "es un valor más para los propios futbolistas que para mí, que soy un poco más analítico en el sentido global y venía diciendo que los rivales nos generaban muy poco. Me alegro aun así por Unai Simón, por los defensas y por el equipo en general, porque los propios jugadores estaban comentando que no habían encajado".

Cervera, resignado

, porque yo podía decir que necesitábamos ganar, pero los jugadores también lo sentían y así lo demostraron desde el primer minuto"., Marcelino, dado que "ese es el problema que todo entrenador quiere tener, porque el máximo beneficiado va a ser el Athletic y, al mismo tiempo, todos los jugadores", y no quiso mirar más allá del próximo partido de liga frente al Villarreal en San Mamés, pues "no creo que tenga ningún efecto positivo y ahora, después de ganar el segundo partido de la temporada fuera de casa en liga, tenemos que pensar en recuperar a todos los jugadores".

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, lamentó que "más que nunca se ha visto un equipo en acción y otro esperando a ponerse en acción que para cuando se ha puesto íbamos ya 0-2 o 0-3". "Ellos son mejores que nosotros, pero aun así en el fútbol siempre se puede competir y en este partido no lo hicimos y les dimos muchas facilidades, a pesar de saber antes del partido que debíamos defender bien ante este rival", finalizó un resignado y dolido Cervera.

