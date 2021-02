Balenziaga: "Me voy a jubilar yo del fútbol, sea aquí o en otro sitio"

Mikel Balenziaga seguirá siendo jugador del Athletic al menos hasta el 30 de junio de 2022 después de que el miércoles pasado firmara en compañía del presidente Aitor Elizegi la ampliación de su contrato por una temporada más. Se trataba de una noticia esperada que se selló en la previa del partido de ida de las semifinales de Copa contra el Levante, por lo que no ha sido hasta esta tarde cuando el lateral de Zumarraga ha atendido a la prensa.

"Estoy muy contento, con mucha ilusión con los proyectos que tenemos este año, por lo que nos queda en abril y por estar el año que viene en el Athletic", ha reconocido el futbolista rojiblanco. Un Balenziaga que ha repetido en varias ocasiones que le queda cuerda para rato y que su deseo es retirarse en el equipo bilbaino, si bien no ha ocultado que para ello tienen que darse dos factores, por un lado que él esté con ganas de seguir jugando y que, por supuesto, el club quiera que continúe: "A todos los que hemos estado muchos años aquí nos gustaría acabar la carrera en el Athletic. Mi ilusión es despertarme e ir a entrenar y mientras el cuerpo me aguante, seguiré jugando aquí o en otro lado. En cuanto una de las dos partes veamos que no es posible, pues terminaré de estar aquí".

En relación a esto último ha apuntado que será él quien decida cuándo poner fin a su carrera deportiva. "Lo que tengo claro es que voy a jubilarme yo a mí mismo en el fútbol, sea aquí o en otro sitio. Me apasiona el fútbol y mientras tenga ilusión y el cuerpo me aguante, me voy a jubilar a mí mismo". Además, ha recalcado una vez más que lo que valora es "tener ilusión", "que la otra parte crea que puedo ser útil para seguir sumando. Intento no pensar y mirar más allá".

En otro orden de cosas, cuestionado sobre del partido del lunes frente al Cádiz correspondiente a la vigésimo tercera jornada de LaLiga, Mikel Balenziaga lo ha catalogado de "importantísimo" ya que una victoria les ayudará a "remontar posiciones y empezar a llegar a los puestos de arriba". "Estamos en una zona en la que necesitamos conseguir puntos para llegar arriba y una derrota nos dejaría con peligro por esos puestos de descenso. Es un partido vital para enderezar el rumbo en liga".



REBAJA SALARIAL

Por último, no ha querido entrar en detalles sobre la negociación que el club y la primera plantilla están llevando a cabo para rebajar el sueldo de los futbolistas del Athletic. "Los jugadores siempre vamos a estar para ayudar al club y cuando haya noticias ya lo dirá el club", se limitó a decir. Ayer, en la reunión que la Junta Directiva celebró con los socios compromisarios previa a la Asamblea General Extraordinaria, Jon Ander de las Fuentes, contador del club, se mostró confiado en que el acuerdo llegará pronto a buen puerto.