Marcelino: "Las opciones han disminuido, pero no es imposible"

El Athletic, superado por el Levante en una primera mitad en la que el gol de Gonzalo Melero obligó a la enésima reacción con aroma copero, dio un paso al frente tras el paso por vestuarios para igualar el marcador con un inapelable testarazo de Iñigo Martínez que deja todo abierto para el choque de vuelta en el Ciudad de Valencia. El sabor que dejó el choque, no obstante, no fue bueno para Marcelino García Toral, quien reivindicó que "queríamos ganar e ir al partido de vuelta con ventaja, pero encajamos gol y nos vamos con un empate a uno, por lo que no puede dejarnos un buen sabor de boca y menos con unos primeros 45 minutos de los que no estamos nada satisfechos".









"El segundo tiempo sí nos marca el camino, porque fuimos bastante superiores y creamos las ocasiones suficientes para meter más, pero debemos exigirnos más de lo que hicimos en la primera parte como así hicimos", remarcó asimismo el técnico rojiblanco, quien apuntó en relación a los problemas del primer acto que "es posible que fuese por ansiedad, pero no estábamos cómodos en ninguna faceta del juego y tampoco teníamos la movilidad necesaria para desarmar al rival, que en su única ocasión nos metió el gol y, además, fue tras un saque de banda nuestro que perdimos y con un centrocampista que no puede aparecer solo en el centro del área para rematar".







"No estábamos contentos y tomamos la decisión de hacer los tres cambios para meter un jugador más ofensivo que De Marcos por banda e intentar mejorar las prestaciones en el medio, pero pudieron ser esos los cambios o también otros, porque la mayoría de futbolistas estuvieron por debajo de su nivel en la primera parte", agregó el entrenador del Athletic, que hizo hincapié en que "en la segunda parte fuimos el Athletic que queremos y acercándonos a ese nivel podemos pasar a la final, pero perdimos 45 minutos y no podremos dejarnos ni un minuto en Valencia". "Las opciones han disminuido, porque son dos partidos, el primero en nuestro campo y no fuimos capaces de ganarlo, pero estamos en la pelea. Vamos a hacer noventa minutos buenos allí y no es imposible pasar", aseguró Marcelino, que se mostró convencido de que "esa es la actitud que estos jugadores van a mostrar, porque son competitivos, ganadores, tienen mucha ilusión y esos 45 minutos malos son ya pasado".

"Pensamos en tono positivo", advirtió el de Villaviciosa, quien afirmó que ni mucho menos se arrepiente de haber dado por bueno el emparejamiento con el Levante en semifinales, dado que "por qué no lo voy a decir si era lo que sentía". "Si le preguntas a Paco López, también nos prefería a nosotros antes que a Sevilla o Barcelona, que son dos equipos muy poderosos que están arriba en la tabla, mientras que el Levante y nosotros tenemos menos experiencia en partidos de estos. Aun así, el Levante en ningún caso iba a facilitarnos jugar una final", concluyó Marcelino, que confía en que los leones ofrezcan su mejor versión en el choque de vuelta.



Las mejores imágenes del Athletic-Levante. Fotos: Oskar M. Bernal

"Iremos a por todas"

Iñigo Martínez, autor del gol del Athletic, se mostró en la misma línea que su entrenador al reconocer que "la primera parte no fue buena y darle la vuelta al partido después no era nada fácil, pero en la segunda parte sí fuimos el Athletic que queremos ser". "El equipo ha demostrado de lo que es capaz y hemos salido de otras peores, por lo que iremos a por todas en la vuelta", finalizó el ondarrutarra.

