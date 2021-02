"Vamos a salir con la mentalidad de ganar, a no especular", dice Marcelino

Marcelino García Toral es un entrenador al que le gusta hablar claro, sin rodeos. Le gusta argumentar sus reflexiones. Y el partido de mañana lo requiere quizá un poco más. Está en juego el billete a una final de Copa. Y, por ello, el asturiano proclama que el Athletic dará el resto en este primer asalto de la semifinal ante el Levante. "Vamos salir con la mentalidad de ganar, a no especular. Tenemos que ser un equipo organizado, solvente, y no perder la concentración ni un minuto, porque nos puede costar la eliminatoria. El Levante nos va a exigir un muy buen posicionamiento defensivo y toma de decisiones rápidas. Debemos ser ambiciosos e ir a por el gol. ¿Supone algún riesgo? Sí, pero no podemos dejar escapar los minutos, no dejarlo todo para los últimos 90 en Valencia", ha subrayado Marcelino, que confía en que tanto Iker Muniain como Asier Villalibre, bajas en los últimos envites, estén en condiciones para mañana y que no surja ningún contratiempo en el entrenamiento que ejecuta en estos momentos la primera plantilla.

El técnico rojiblanco comparte la lectura de que el hecho de no encajar mañana gol alguno, matiz que no se ha producido en ninguno de los partidos desde que dirige al Athletic, supondría "dar un buen paso, pero a la vez ser conscientes de que tenemos también que meter goles. El equilibrio va a ser determinante para tener más opciones que el rival", ha añadido, a la vez que ha expresado no conformarse con el 0-0: "No firmo nunca un empate, no es nuestra mentalidad, ni de este cuerpo técnico, ni de los futbolistas, ni de este club. Queremos ganar, jugamos el primer partido en casa y los afrontamos con la ambición de ganarlo. Ojalá seamos capaces de mantener la puerta a cero, con el doble valor que te da una situación de ventaja".

Marcelino ha incidido en que prefiere una eliminatoria a dos partidos que a uno, sobre todos si "este es fuera de casa", pero "así es este formato, superatractivo". "Jugamos con la ilusión de pasar a una final, la motivación que supone y la ambición de entrar en la historia de jugar tres finales en una misma temporada. Para ellos, es la primera vez en su historia que tienen la opción de jugar una final. Los dos equipos vamos a dar el resto por convertir ese sueño en realidad", ha apuntado el de Villaviciosa, que ha alabado al equipo de Paco López, con el que le une una relación estrecha desde que ambos coincidieran en el Villarreal entre 2013 y 2016.

"Nos vamos a enfrentar a un equipo que mete gol con facilidad, que está en racha positiva, que no ha perdido desde el 6 de enero, es un muy buen equipo como lo dicen las estadísticas€ Firmo que nosotros alcancemos nuestro máximo rendimiento a nivel colectivo e individual, es lo que quiero para este partido. El resultado es producto del juego, si somos capaces de alcanzar nuestro máximo nivel, somos un equipo muy difícil para los rivales", ha concluido Marcelino, que ha defendido su decisión de no convocar el pasado domingo ante el Valencia a ningún delantero del Bilbao Athletic pese a las bajas de Raúl García, Muniain y Villalibre, porque "no creo en la improvisación, no me gusta que aparezcan en el primer equipo de forma esporádica".