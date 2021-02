El Athletic suma un punto inservible ante el Valencia (1-1)

Un Athletic muy mermado por las bajas, sin dos de sus pilares, como son Raúl García, baja por sanción, e Iker Muniain, lesionado, no pasó del empate a uno en San Mamés ante uno de los Valencias más grises de la última década, que sacó un punto en su visita a Bilbao gracias a un despiste en la marca en un córner del conjunto rojiblanco. Dispuso de mejores y más claras ocasiones el conjunto bilbaino, especialmente en la segunda mitad, pero dejó con vida a su rival y se quedó con sensación de haber perdido dos puntos.

Sancet, Balenziaga, Berenguer y Morcillo formaron en un once con hasta siete cambios con respecto al choque del jueves ante el Betis en Copa, pero ninguno de los cuatro hizo méritos suficientes como para cuestionar la titularidad de los futbolistas a quienes reemplazaron.

De inicio quiso adueñarse del balón el Athletic, que no encontró muchos inconvenientes en el Valencia, que vive cómodo a la contra. La entrada al partido fue medianamente buena, pero enseguida se diluyeron las buenas intenciones en medio de la muchísimas imprecisiones rojiblancas. El Valencia supo encontrar vías de escape por las bandas y por ahí, con buenos centros, intentó inquietar a Simón, pero sin excesivo atino. La balanza fue cayendo del lado valencianista y cuando estos mejor estaban, llegó el tanto en propia del central nacido en Donostia Hugo Guillamón, quien envió al fondo de la red un centro al segundo palo de Morcillo tras una buena contra de este. Un tanto psicológico, de los que hacen daño, a solo dos minutos del descanso.

PERDONA SANCET

El Athletic salió de vestuarios con otros aires, mucho más convencido en atacar la portería de su rival, en busca de un segundo gol que sentenciara el encuentro. Y tuvo opciones de hacerlo, pero ni Williams ni Vencedor encontraron portería y Sancet, con todo a su favor tras una gran jugada individual del atacante bilbaino, tiró al muñeco. Jaume Domenech adivinó las intenciones del navarro, que no levantó la cabeza y eligió el lado al que se venció el meta valencianista, que evitó el tanto con la mano derecha.

Se cumplió entonces esa máxima que dice que quien perdona lo acaba pagando. En un córner muy mal defendido por el Athletic, Dani García llegó tarde al salto con Gabriel Paulista, que remató muy solo y cruzó de cabeza al segundo palo, al que no llegó Simón. Musah, recién entrado al terreno de juego, buscó el gol en la acción inmediatamente después, pero su remate golpeó en el lateral de la red.



Buscó entonces Marcelino cambiar la dinámica del partido dando entrada a Unai López en lugar de Sancet; y a Vesga y De Marcos por Vencedor y Morcillo. Los dos centrocampistas, aunque el donostiarra arrancó bastante adelantado, tuvieron incidencia directa en el partido. El Athletic mejoró con ellos, pero la reacción fue tardía, demasiado. Vesga buscó el gol con hasta tres remates que no pusieron en apuros al meta valencianista, pero no estuvo nada acertado. Dani García tuvo en su cabeza el empate tras un primer remate de Nuñez. El de Zumarraga no encontró portería. Tampoco Williams, muy gris en los 90 minutos, que falló al controlar un gran balón de Unai López que le hubiese dejado solo ante Doménech. La réplica ché fue inmediata, pero Cutrone, en su estreno, perdonó una buena contra de su equipo.

Agotó los cambios el técnico asturiano, que buscó más profundidad por banda con Lekue y Yuri, pero la entrada de ambos no dio los frutos deseados. El partido acabó con el Athletic en el área rival, pero se mostró demasiado timorato y se tuvo que conformar con un empate que le vale de muy poco. Europa está ya a diez puntos y el descenso a solo seis.

LA FICHA

Athletic: Simón; Capa (Min. 75, Lekue), Nuñez, Iñigo Martínez, Balenziaga (MIn. 75, Yuri); Berenguer, Vencedor (Min. 69, Vesga), Dani García, Morcillo (Min. 69, De Marcos); Sancet (Min. 68, Unai López) e Iñaki Williams.

Valencia: Domenech; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Guillamón, Gayà; Wass (Min. 65, Musah), Soler, Racic, Guedes (Min. 90, Álex Blanco); Manu Vallejo (Min. 65, Cutrone) y Maxi Gómez.

Goles: 1-0: Min. 43; Guillamón, en propia puerta. 1-1: Min. 66; Gabriel Paulista.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz). Amonestó a Berenguer e Iñigo Martínez, del Athletic; y a Carlos Soler, del Valencia.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de liga, disputado en San Mamés a puerta cerrada. Los jugadores del Athletic portaron brazalete negro en memoria del que fuera futbolista del Athletic Fernando Elguea.