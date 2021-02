Óscar de Marcos tras renovar con el Athletic: "Tuve dudas por las lesiones que he tenido"

La pasada temporada fue un golpe anímico tremendo para Óscar de Marcos, que llegó a dudar sobre su futuro en el Athletic y como futbolista. "Tuve dudas por las lesiones que he tenido", aseguró ayer, una vez anunciada la prolongación de su contrato por una temporada más. Será rojiblanco, al menos, hasta junio de 2022. "Es un orgullo y me siento afortunado", destacó.

MUCHAS DUDAS EN 2020



El jugador de Laguardia, que en abril cumplirá 32 años, se vio lastrado por una lesión de tobillo que incluso le hizo pasar por el quirófano en diciembre de 2019. La pasada campaña solo pudo participar en 13 encuentros. En consecuencia, perdió peso específico en un vestuario en el que cobró máxima importancia durante la estancia de Marcelo Bielsa, quien tras su paso por el Athletic se ha caracterizado por destacar a De Marcos como uno de los jugadores con mayor capacidad de desmarque que ha conocido.

"He dudado mucho en 2020, tenía dudas de si podía estar ante mi último año en el Athletic y en el fútbol, porque tenía muchos dolores y no me encontraba a buen nivel. Pero en los últimos meses me he visto mucho mejor. Cuando el tobillo me ha dejado de doler me he encontrado bien, sobre todo disfrutando del día a día, que lo había perdido", confesó ayer.





LLEGADA DE MARCELINO



Los cursos bajo la dirección del técnico argentino, entre 2012 y 2014, parecían lejanos para el futbolista alavés, quien, sin embargo, con la llegada de Marcelino García Toral ha recuperado la titularidad en la posición en la que tanto brilló, en la zona de ataque de la banda derecha. No en vano, con el asturiano ha participado en cinco de los siete encuentros que ha dirigido –la excepción son los dos de Copa, donde Marcelino optó por los menos habituales– y ha anotado dos goles, uno de ellos en la final de la Supercopa conquistada por los leones.

"Marcelino me ha dado confianza y es muy cercano, conversamos bastante. Va muy de cara y lo agradezco. Me ha dicho cómo me ve y ha ayudado a que tome esta decisión", explicó sobre su renovación. Y es que, superar los problemas físicos "ha cambiado mi vida deportiva y anímica", admitió.

Esta recuperación de su mejor versión le ha permitido seguir sumando partidos en su escalada como uno de los jugadores con mayor número de compromisos con la camiseta rojiblanca, un total de 410 que le sitúan como el decimoquinto león con las encuentros, a solo 24 de alcanzar el Top 10.

Durante este periplo que se inició con su llegada procedente del Alavés en 2009, ha anotado 34 goles. "Haberle dado la vuelta a esta situación, encontrarme bien y que el club haya considerado que puedo ayudar desde dentro un año mas para mí es una ilusión increíble", declaró, antes de añadir que "ojalá" pueda poner fin a su carrera en Bilbao.





RECONOCIMIENTO PARA GARITANO



Respecto a la dinámica del equipo tras la llegada de Marcelino, De Marcos dijo que "ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos". "Es difícil hablar en positivo de Marcelino porque parece que quitas mérito a Gaizka (Garitano), que hizo un trabajo espectacular. Es cierto que el estilo de Marcelino lo hemos captado muy bien y rápido y se refleja en los resultados, y eso nos ayuda. Es una rueda", comentó.





HUMILDAD Y RESPETO



De Marcos añadió que ahora, de cara al partido de Copa de este jueves y en los venideros, el equipo debe ir con "humildad y respeto", mantener la "concentración, seguir en la dinámica, estar convencidos y seguir nuestro plan". Esta es la receta que maneja el vestuario para sostener la tendencia positiva, primero ante un Betis que, consideró, será diferente al que conocieron en liga.

Tras la renovación de De Marcos, quedan tres jugadores cuyos contratos expiran el próximo junio: Raúl García, Iago Herrerín y Mikel Balenziaga. El club ya trabaja en el caso de Raúl, mientras que Balenziaga, dado su buen rendimiento en sus últimas comparecencias, se espera que renueve. En cambio, Herrerín abandonará el club al término de su relación contractual.

LA RUEDA DE PRENSA DE MARCOS:



Rueda de prensa de Óscar de Marcos, tras firmar su renovación hasta 2022, en la semana en la que el Athletic se enfrenta al Betis en Copa, este mismo jueves, y al Valencia en LaLiga el próximo domingo.