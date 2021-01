Marcelino, calma tensa con Bordalás

El partido de esta noche en San Mamés no se jugará solo sobre el césped. El duelo también está servido en los banquillos, donde Marcelino García Toral y José Bordalás vuelven a encontrarse convertidos en viejos enemigos. La historia de desamor entre uno y otro se remonta a enero de 2019, cuando estalló la guerra entre ambos con motivo de la eliminatoria de cuartos de final de Copa que enfrentó a Valencia y Getafe, la cual tocó a su fin con el conjunto che clasificado para las semifinales en medio de una auténtica batalla con tangana final incluida entre los futbolistas. El cruce, que se resolvió en Mestalla con dos goles de Rodrigo Moreno en el tiempo de prolongación para firmar el 3-1 con el que los valencianistas remontaron el 1-0 que consiguió el Getafe en la ida, estuvo marcado por el intercambio de declaraciones entre Marcelino y Bordalás en rueda de prensa, donde prendió la mecha.

En la previa del choque de ida en el Coliseum, el actual técnico rojiblanco criticó la dureza del Getafe al señalar que el cuadro madrileño jugaba "al borde del reglamento". Tras el encuentro, en el que no hubo saludo entre entrenadores, Bordalás respondió a Marcelino: "Yo no tengo nada con ningún entrenador, pero sí he visto que Marcelino ha tenido problemas con muchos entrenadores. Ya sabéis lo que dijo Jurgen Klopp en el último enfrentamiento que tuvo con él. No tengo nada más que decir". Se refirió el técnico alicantino a las declaraciones efectuadas por el entrenador del Liverpool a la finalización de un partido ante el Villarreal de Marcelino, cuando el alemán afirmó que "no me gustaría ser como él ni un segundo de mi vida".

Cuestionado por las palabras de Bordalás, el de Villaviciosa contraatacó al asegurar que "tengo la educación y el respeto máximo a mis compañeros para no hacer declaraciones que signifiquen un menosprecio a cada uno de ellos, porque imaginaos que para responder sobre el entrenador del Getafe hago referencia a unas declaraciones del entorno del Cata Díaz. Sería actuar de forma inadecuada y por respeto a todos mis compañeros nunca lo haré". La mujer del Cata Díaz había llamado "falso, traidor y cobarde" al técnico del Getafe por su comportamiento con el central argentino.

Una relación "inexistente"



En su rueda de prensa del domingo, Bordalás no fue cuestionado por Marcelino, pero sí el asturiano acerca del alicantino, aunque sorteó la polémica al exponer que la relación entre ambos "no es buena, ni mala; es inexistente. Llevo dieciséis meses fuera del ámbito futbolístico disfrutando de mi familia y ahora afrontamos este partido como cualquier otro, independientemente de quién esté en el banquillo rival".

Bordalás, por su parte, remarcó en relación al partido de esta noche que los leones "estarán felices por el título que han conseguido, pero es un equipo con mucha experiencia y sabrá cambiar el chip". "Espero un Athletic con buen ánimo y siempre complicado que ahora está con confianza, aunque nosotros también estamos en un buen momento", concluyó el técnico del Getafe.