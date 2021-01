Los siete campeones de 2015

El Athletic caminó durante varias décadas por el desierto, estrellándose en Copa y en liga ante la imposiblidad de repetir la gesta de 1984, cuando con Javier Clemente en el banquillo el conjunto rojiblanco logró el doblete, liga y Copa. Un hecho histórico que perdura imborrable en la memoria de quienes lo vivieron y disfrutaron. Hubo que esperar 31 largos años, concretamente hasta el mes de agosto de 2015, para que el Athletic volviera a festejar un título, el de la Supercopa. Venció al Barcelona de Messi, Neymar y Luis Suárez con un equipo en el que mezclaba veteranía y juventud a partes iguales y en cuya plantilla siguen a día de hoy siete futbolistas.

Óscar de Marcos, Iker Muniain, Mikel Balenziaga, Iago Herrerín, Ibai Gómez, Iñaki Williams e Iñigo Lekue festejaron sobre el césped del Camp Nou el título de 2015 y anoche, con el estadio de La Cartuja como escenario, todos ellos volvieron a celebrar un nuevo título. De Marcos, Muniain, Balenziaga y Williams fueron titulares en la final, Lekue sustituyó en los minutos finales del segundo tiempo al lateral de Zumarraga y Herrerín e Ibai siguieron el choque desde la grada, sufriendo como si estuvieran sobre el césped.



, que fichó por el Athletic días después de que el conjunto bilbaino conquistara la Supercopa de 2015; también Marcelino García Toral , el hombre milagro, que ha llegado y besado el santo, y también el presidente Aitor Elizegi . A todos ellos les espera también la final de Copa del próximo 4 de abril.

Dos jugadores que se proclamaron campeones en 2015, como Mikel San José y Aymeric Laporte, ahora en las filas del Birmingham y el Manchester City, respectivamente, felicitaron a sus excompañeros a través de las redes sociales.





