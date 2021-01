El Athletic quiere otra final de Supercopa

Comienza la cuenta atrás. El Athletic se encuentra a dos partidos de poder celebrar otro título. Esta noche, a partir de las 21.00 horas en La Rosaleda, buscará ante el Real Madrid el billete para la final de la Supercopa. Cinco años y medio después, los leones sueñan con repetir celebración. El reto es mayúsculo para los pupilos de Marcelino García Toral. El entrenador asturiano, que afronta su segundo encuentro en el banquillo rojiblanco, se topa con un especialista en encuentros decisivos como es el club blanco. Pero el nuevo patrón de la nave bilbaina no se achica. Sus jugadores deben evitar los errores defensivos, aumentar la concentración, buscar la intensidad y afinar la puntería si quieren pensar en la cita del domingo en La Cartuja, donde espera el Barcelona.



La expedición del Athletic desplazada a Málaga aguarda la hora del partido concentrada en el hotel al que llegaron en el día de ayer. Los protocolos contra el covid-19 son muy férreos para evitar cualquier contacto de la burbuja rojiblanca con el exterior. Marcelino García Toral no dio ninguna pista a los periodistas sobre el once titular que presentará esta noche, porque aún no se lo había comunicado a los elegidos, que lo conocerán en cuestión de horas. Con Yuri Berchiche fuera de la convocatoria por una lesión muscular, se espera la entrada de Mikel Balenziaga en el lateral izquierdo. Está por ver si con Yeray Álvarez ya recuperado repite Unai Núñez como central y si el técnico vuelve a apostar por Raúl García e Iñaki Williams en la delantera.





Entrenamiento del Athletic en Málaga



y tampoco en las calles a la hora del partido, no hay duda de que será una semifinal atípica. Pero hay un título en juego y el Athletic no es que haya ganado muchos en las últimas tres décadas. El propio Iker Muniain, que podría suceder a Carlos Gurpegi en levantar como capitán un nuevo trofeo de campeón, remarcó ayer la ilusión que ha generado en el vestuario la semifinal. Precisamente,en la que el navarro es el protagonista junto a la Supercopa. Y si hay que pasar en los penaltis a la final, como hizo anoche el Barça ante la Real Sociedad, con un Ter Stegen de otro planeta, se lo contamos en DEIA.