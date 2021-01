Marcelino: "Venimos a ganar la Supercopa y a ser competitivos"

A Marcelino García Toral no le asustan los desafíos. Es más, le motivan. Va en su genética como entrenador. Ya conquistó el título de Copa en 2019 como míster del Valencia ante el Barcelona y cuando este era el favorito. Esta noche el Real Madrid sale por delante en las apuestas pero el hoy técnico del Athletic quiere volver a rebelarse pese a poner el acento en el poderío del cuadro de Zinedine Zidane, que "cuando se juega la posibilidad de un título ha demostrado que aumenta su nivel competitivo". No obstante, emerge también el referente de 2015, cuando los leones se alzaron con la segunda Supercopa de su palmarés a costa también del Barça. Así las cosas, al conjunto rojiblanco no le va a faltar ambición, según el asturiano: "Lo primero es ir a ganar el torneo. Estamos a dos partidos de ganar la Supercopa, una competición que tiene mucha dificultad, pero venimos con toda la ilusión del mundo se ser competitivos y de ganar al Madrid. Aunque sabemos de la dificultad que tiene, lo que queremos es mantener durante más minutos lo que mostramos al principio ante el Barça".

Marcelino saca músculo competitivo, pero no es ajeno a la realidad. Reconoce la altísima calidad del Real Madrid, del que dice conocerlo bien: "Juega con un 4-4-3 con laterales muy altos, tiene un centro del campo con una gran claridad técnica, en el que Modric y Kroos llevan la idea del juego que nos va a obligar a bascular y cuenta con futbolistas determinantes en la parcela ofensiva, a los que es muy posible que añadan a Hazard, por lo que debemos ser capaces de desordenarles".

El de Villaviciosa sí ha recogido información del partido de liga que disputaron los entonces dirigidos por Garitano en Valdebebas hace un mes, marcado por la temprana expulsión de Raúl García, aunque espera un duelo bien diferente. No le gusta las comparaciones respecto al proyecto anterior, del que quiso darle el mérito por haber hecho posible la presencia del Athletic en esta Supercopa. Él y su equipo van de cara con su ideario: "Es como si partiésemos de cero, pero una suma de lo anterior. Vamos a desarrollar pequeños conceptos de todo. Hay criterios defensivos a nivel conceptual que vamos a ir variando y también matices en ataque a la hora de buscar y finalizar jugadas. Siempre nos movemos desde la organización". Un reto mayúsculo.