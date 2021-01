Rojiblancos a la espera de convencer a Marcelino

Iñigo Córdoba, Ibai Gómez e Iñigo Vicente, tres de los leones que no contaban para Garitano y que confían en convencer a Marcelino.

La primera plantilla del Athletic consumó el domingo la segunda sesión de trabajo preparatoria de cara a la semifinal de la Supercopa que le enfrentará el jueves en La Rosaleda al Real Madrid y lo hizo con algunos de sus integrantes pendientes de su futuro a corto y medio plazo. Son, en concreto, los futbolistas que apenas gozaron de oportunidades con Gaizka Garitano a lo largo de esta liga. Estos se encuentran a la espera de las decisiones que tome Marcelino García Toral, el inquilino del banquillo rojiblanco desde hace una semana, respecto a sus preferencias hasta el final de campaña y que marcará, por tanto, los movimientos durante lo que resta del mercado de invierno, que baja la persiana el lunes 1 de febrero, a modo de salidas. No se espera incorporación alguna por parte de la entidad bilbaina, aunque vuelvan a sonar los nombres de Javi Martínez y Fernando Llorente, con los que sí habló la dirección deportiva en los días finales de la pasada ventana de fichajes.

Ibai Gómez, Iñigo Córdoba, Iñigo Vicente, Iñigo Lekue y Kenan Kodro son algunos de esos leones que han tenido muy poco protagonismo con Garitano y que incluso tampoco comparecieron en el encuentro frente al Barcelona en el debut de Marcelino, si bien no es un dato relevante debido a que el asturiano apenas disfrutó de tiempo para cambiar cosas respecto al ideario de su antecesor. El caso de Ibai (Bilbao, 11 de noviembre de 1989) es el más llamativo. El domingo se cumplieron dos años desde que se cerró su regreso a la disciplina rojiblanca en lo que se convirtió en el primer fichaje de la Junta Directiva de Aitor Elizegi y de Rafa Alkorta, el director deportivo, y por el que el Athletic abonó tres millones de euros al Alavés cuando al de Santutxu solo le restaban seis meses de contrato con el club gasteiztarra. A día de hoy no ha disputado minuto alguno esta temporada, eso sí, por la lesión de hombro que se produjo en pretemporada. Ya recuperado, Garitano le relegó al ostracismo, con varios partidos fuera de la convocatoria. Ni siquiera le utilizó como recurso a la desesperada cuando pintaban feos los partidos para los leones. Así las cosas, Ibai se mantiene a la espera de la comunicación de Marcelino en un sentido o en otro, aunque queda margen para negociar con otro club si se diera el supuesto. El Cádiz es el primer nombre que ha salido en la escalada de rumores.





Iñigo Córdoba (Bilbao, 13 de marzo de 1997) tampoco lo está pasando nada bien. La incorporación de Alex Berenguer le convierte en uno de los damnificados por la irrupción del navarro cuando había llegado a tener un rol importante, tanto en la etapa de Kuko Ziganda, el entrenador que le hizo debutar como león, como en varias fases de la de Garitano, que, en cambio, no dudó en sacrificar al extremo en los momentos más complicados del equipo este curso, en el que solo ha participado en tres encuentros, con una única titularidad en el derbi de Mendizorrotza frente al Alavés y dos presencias postreras en Eibar y ante el Real Madrid. Relacionado con una nueva agencia de representación, ya sondea posibles destinos como cedido.





Intereses de clubes



Iñigo Vicente (Derio, 6 de enero de 1998) ya conoce lo que es ejercer como cedido. Lo hizo la campaña pasada en las filas del Mirandés y en la actual manejaba la opción de tener oportunidades para convencer al Garitano. No ha sido así y el fino futbolista, de un perfil que quizá encaje en el sistema de Marcelino, solo ha participado en 32 minutos, repartidos en sus presencias frente al Cádiz y en el derbi de El Sadar ante Osasuna. No arroja la toalla y confía en contar con más protagonismo con el técnico asturiano, que en su presentación ya dijo que no le temblaría el pulso en caso de contar con los jóvenes. Iñigo Vicente tiene cartel, especialmente en LaLiga SmartBank.





La situación de Iñigo Lekue (Bilbao, 4 de mayo de 1993) es diferente. El de Deusto no ha logrado dar el salto que se esperaba de él desde tiempo atrás e, incluso, la anterior Junta le renovó hasta 2023 con el convencimiento de que tenía margen para crecer. No ha llegado a ganarse el puesto y este curso se ha tenido que conformar con participaciones anecdóticas en cinco partidos, con un minutaje de 32 minutos en total, muy escaso. Espera que Marcelino valore la polivalencia que ofrece, ya que puede jugar en las dos bandas. En Grecia hablan de un supuesto interés del AEK Atenas.

Kenan Kodro (Donostia, 19 de agosto de 1993) va camino de cumplir dos años como rojiblanco. Fue el segundo fichaje de Alkorta y por el que el Athletic desembolsó un millón de euros al Copenhague danés. Semanas atrás ya manifestó su deseo de salir si no tenía minutos, si bien tuvo su momento de gloria ante el Huesca con un gol decisivo, pero no le sirvió para tener continuidad. Espera a Marcelino y le asocian a un seguimiento de la Fiorentina.