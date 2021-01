Marcelino avanza la titularidad de Balenziaga en el Atlético-Athletic

Marcelino García Toral lo tiene claro. No quiere lamentarse de la ausencia por lesión de Yuri Berchiche, uno de las referencias de este Athletic, para el encuentro del sábado en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid y el técnico ha avanzado en su comparecencia previa al partido la titularidad de Mikel Balenziaga en ese lateral izquierdo, pese a que el de Zumarraga ofrece un perfil bien diferente al de Zarautz, con el retoque que deberá hacer el asturiano en su idea habitual.



"A ningún entrenador nos gusta tener lesionados, pero es parte de la competición y para eso tenemos más futbolistas. Nos gustaría incorporar a Yuri lo antes posible, pero nos toca tomar soluciones. Es pronto para hablar de alineación, porque resta el entrenamiento de esta tarde, pero lo lógico es que Balenziaga ocupe el lugar de Yuri", apunta Marcelino, que reconoce la "extraña sensación" que sufrió el pasado miércoles ante el Barça en el primer partido que dirige durante esta pandemia, con las gradas de San Mamés vacías.

El preparador rojiblanco reconoció la dificultad de superar al Atlético de Madrid, líder de LaLiga Santander, y del que dijo que "algún punto débil tiene, pero no puedo decirlo aquí". "Este Atlético está siendo un equipo muy bueno, es el tercer máximo goleador, el menos goleado con diferencia, solo ha empatado un partido en casa ante el Villarreal, son números extraordinarios. Tenemos que modificar esa trayectoria, sabiendo que es un partido muy complicado, pero no nos va a quitar la ilusión y convencimiento de poder ganar", añade Marcelino, que apunta haberse encontrado una plantilla "mejor de lo que me esperaba, un grupo extraordinario, receptivo a la información y al trabajo".