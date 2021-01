Yuri, duda para jugar la Supercopa

Yuri Berchiche es seria duda para jugar la Supercopa, competición en cuyas semifinales se verá las caras el Athletic con el Real Madrid el próximo jueves en el estadio de La Rosaleda de Málaga. El lateral zurdo no pudo completar el encuentro del miércoles ante el Barcelona al sentir un pinchazo en el muslo derecho a la media hora de juego. En la tarde del jueves, después de someterse a las pertinentes pruebas médicas, el club ha informado de que el de Zarautz sufre "una lesión muscular de grado leve localizada en bíceps femoral de la pierna derecha" que le impedirá ser de la partida en el partido de mañana en el Wanda Metropolitano.

En el parte médico no se ha conretado el tiempo de baja que permanecerá Yuri y únicamente se ha concretado que "su disponibilidad dependerá de la evolución que presente en los próximos días". Es por ello que, a pesar de que pudiera parecer precipitado que participe en las semifinales de la Supercopa ante el conjunto merengue, su presencia en dicho encuentro no puede descartarse por completo. La presente no está siendo una temporada sencilla para Yuri, que fue positivo en coronavirus y en algunos partidos sufrió mareos como consecuencia del virus.