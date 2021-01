Marcelino, sincero, admite no conocer a muchos cachorros

Bilbao – Fue, seguramente, una de las declaraciones que más sorprendió a quienes siguieron en directo la rueda de prensa de presentación de Marcelino García Toral como nuevo técnico del Athletic. En un ejercicio de sinceridad, de los que apenas quedan, el asturiano no se anduvo por las ramas cuando se le cuestionó por los jóvenes valores de la cantera rojiblanca. "Seré sincero, no tengo un gran conocimiento de los jugadores que vienen de abajo. Pero sí hay personas suficientes que me van a ayudar y nosotros vamos a abrirles paso para que entrenen con nosotros, tengan una relación diaria y ahí yo pueda tener más argumentos para tomar decisiones".

Aseguró, eso sí, que no le va a "temblar el pulso" si llegado el momento tiene que tirar de los más jóvenes. "Si algo tengo como prioridad en mi toma de decisiones es intentar ser justo. Y, además, si vengo a este club sé dónde vengo y cuál es su filosofía".

En este sentido recordó cuál es su pasado, la cantera del Sporting: "He crecido, he debutado como futbolista en una cantera que creo que tiene gran similitud con esta, hasta la ciudad deportiva se copió de Lezama. He tenido la suerte de haber entrenado a chicos jóvenes y al primer equipo del Sporting. Todo eso me es cercano, es con lo que he crecido. Seguro que vamos a dar oportunidades a los jóvenes. Seguro, porque es así. Repito y quiero que quede muy claro, cuando tomas la decisión de venir sabes a dónde vienes, la filosofía del club y de dónde se nutre este equipo. Como lo sabemos no vale tener luego un desencanto. Estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto. Es apasionante para nosotros".

Fichajes de invierno En otro orden de cosas, al ser cuestionado por si le gustaría contar con alguna cara nueva en este mercado invernal, que abrió el lunes y que se cerrará el 1 de febrero, Marcelino aseguró que todo su "pensamiento" está en el hoy "porque como profesional" se obliga a ello. "Tengo que conocer a los jugadores que dispongo. Una cosa es verlos en vídeo y otra es el trabajo con ellos. Seguro que cuando nos conozcamos más tendré una información muchísimo más precisa. Tenemos una muy buena plantilla", concluyó.

