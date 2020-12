Garitano: "Intentamos ganar hasta el pitido final el Villarreal-Athletic"

El punto sumado en el Estadio de la Cerámica tras golpear primero con un gol de Iñaki Williams, el cual fue igualado en la segunda mitad por el jovencísimo Yeremi Pino, fue bien valorado en rueda de prensa por Gaizka Garitano, quien hizo el viaje de vuelta a Bilbao "muy contento" por lo observado sobre el verde. "En la primera parte hemos sido superiores y hemos jugado a gusto. En el inicio de la segunda mitad estuvieron mejor ellos, pero terminamos muy bien el partido y tuvimos ocasiones para haber ganado. Pudo pasar cualquier cosa y contento con la imagen que ha dado el equipo al intentar ganar hasta el pitido final y sumar un punto en un campo muy difícil", resumió el técnico rojiblanco, quien subrayó que "el equipo ha tenido personalidad, porque tras el empate de ellos hemos ido a ganar en los últimos minutos y hemos tomado muchos riesgos".









"No hemos ido a guardar el empate en ningún momento y estoy muy contento también por ello", advirtió asimismo el entrenador derioztarra, quien destacó que en un estadio como el del Villarreal "es complicado jugar en su campo durante los noventa minutos, porque ellos también juegan y son un gran equipo, pero tanto al inicio del partido como al final creo que hemos estado muy bien". El empate de anoche, así las cosas, "refuerza" al colectivo, según aseguró el propio Garitano, quien apuntó que en LaLiga "hay mucha igualdad y ganar dos partidos seguidos cuesta mucho".



Las mejores imágenes del encuentro. Fotos: EFE

EMERY, CONTRARIADO



dado que "nos da la vida", no ocultó que fuera de casa "llevas menos el peso del juego y nosotros tenemos jugadores como Iñaki que cuando no tienen sitio para correr sufren, por lo que tenemos que aprovechar este tipo de partidos y cuando los rivales se nos cierran tener alguna alternativa más y mejorar, pero el equipo fuera de casa lleva en buena línea bastante tiempo pese a no ganar, lo cual cuesta a todos".

El entrenador del Villarreal, por su parte, afirmó que "merecimos ganar el partido", aunque quiso dar "valor al Athletic", un equipo "muy competitivo que ha preparado el partido para jugar al contragolpe con gente muy rápida arriba". "El desgaste podía ir en nuestro favor como así ha sido, pero en esa frescura de ellos podían encontrar algún contraataque como el que han tenido y hacernos el gol que nos han hecho", lamentó Unai Emery.

