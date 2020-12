"Este libro no puede faltar en ninguna biblioteca rojiblanca"

Andoni Goikoetxea, orgulloso de 'Goiko '5': Corazón de león', desgrana una apasionante biografía que puede adquirirse mediante DEIA con un cupón reserva

Bilbao –Un año después de publicar su obra más preciada, Andoni Goikoetxea (Alonsotegi, 23-IX-1956), leyenda viva del Athletic con presencia actual en su Fundación, se congratula de haber llegado al corazón de los aficionados rojiblancos para potenciar y enriquecer sus recuerdos, los cuales se traducen en letras e imágenes en el intenso y apasionante viaje por las entrañas de un libro de "fácil lectura" e innumerables pasajes por descubrir que estará desde hoy y hasta el próximo día 29 al alcance de todos los lectores de DEIA a un precio de 16,95 euros mediante un cupón reserva a presentar, cumplimentado, en su punto de venta habitual.

Con la posibilidad de adquirir hasta dos libros por cupón recogiéndolos en unos días tras su presentación, parte de la recaudación de la obra, con un fin solidario, irá destinada a la asociación Bizitegi, con la que colabora la Fundación Athletic en un proyecto destinado a las personas sin hogar del entorno de Bilbao y que ha recibido ya 1.500 euros de donación gracias al enorme tirón de una biografía con innegable ADN rojiblanco concebida en colaboración con el escritor Carmelo Rodrigo. "Va a ser bonito e interesante que más gente aún pueda conocerlo a través de DEIA, porque el Athletic es una parte muy importante de mi vida, pero también está mi pasado como entrenador en los equipos que he estado hasta mi entrada en la Fundación", advierte durante la entrevista Goikoetxea, un mito con una biografía digna de ser devorada.

Goiko '5': Corazón de león'. El título lo dice todo.

—Así es, le dimos vueltas, pero no nos costó demasiado dar con él. Fue relativamente fácil al ser el cinco un número que me identifica y tener corazón del Athletic. La portada del libro también es impactante al ser un gol europeo al Lech Poznan en un partido que recuerdo con muchísimo cariño. Este libro es mi biografía, mi historia, y cuando salió la opción de escribirlo le dije a Carmelo que lo primero que quería era que me gustara y fuera identificable. Con el título y la portada, con los niños también en ella, creo que lo conseguimos plasmando después toda mi vida futbolística desde los inicios hasta mi llegada a la Fundación Athletic, que es donde estoy actualmente.

¿Cómo ha sido el primer año de vida de tan carismática obra?

—Se ha vendido muy bien en todas las librerías de Bizkaia desde que lo presentamos el 16 de diciembre del año pasado, pero hay que tener en cuenta que el país ha estado paralizado y eso ha traído un parón también al cerrarse prácticamente todo y no poder salir la gente de casa. Ahora creo que se va a relanzar de nuevo con esta adquisición que se va a poder hacer mediante DEIA y que es importante, porque habrá personas que quizás no tengan la posibilidad de ir a comprarlo si no. Va a ser bonito e interesante que más gente aún pueda conocerlo a través del periódico, porque el Athletic es una parte muy importante de mi vida, pero también está mi pasado como entrenador en los equipos que he estado hasta mi entrada en la Fundación como decía anteriormente.

Habrá dedicado cientos de ejemplares y recibido innumerables felicitaciones. ¿Alguna petición le ha hecho especial ilusión?

—He firmado muchos ejemplares, porque a la gente le gusta que se lo dediques y la mayoría son aficionados y peñistas de aquí, pero también ha habido peñas del Athletic de fuera que lo han pedido y sí ha habido un caso especial. Fue, además, hace unos pocos días a través de las redes sociales. Me escribió un aficionado que es de Alonsotegi, pero vive ahora en Australia para decirme que quería el libro y ahí estamos buscando la forma de poder enviárselo y que le llegue cuando pase todo esto.

¿Esperaba que el libro tuviera tanto éxito entre socios, aficionados y simpatizantes rojiblancos?

—Sí lo esperaba, porque siempre eres optimista. Tiene una tirada no muy larga, pero el que quiera lo va a poder tener. Yo tengo una parte de mi estantería llena de libros del Athletic desde 1976 y este no puede faltar en ninguna biblioteca rojiblanca. Quien quiera tenerla completa respecto a la historia del Athletic tiene que tenerlo y me gustaría que hubiera más biografías de jugadores importantes en la historia del club, porque hay pocas. Hay una sensacional también del Txopo Iribar, pero estaría bien tener más, aunque esto de los libros es complicado, si bien nosotros estamos muy contentos.

¿Qué van a poder descubrir gracias al libro quienes lo adquieran a través de DEIA?

—Mi vida en general y a mí personalmente también desde que empiezo a jugar a fútbol en el Arbuio, en el juvenil, voy a probar al Real Madrid, el Athletic me llama y con quince años me voy a Lezama. Mi posterior debut, la gabarra€ Toda una vida, vaya, porque deportivamente está todo con mi paso como jugador también por el Atlético de Madrid, la selección y todos los equipos en los que he estado como entrenador. A alguno ya le he dicho que con el libro va a conocer sobre mí más de lo que yo mismo sé (risas).

La figura del fallecido Diego Armando Maradona no podía faltar en su biografía. También aparece.

—Sí, porque también es parte de mi vida cuando se produjo aquella lesión, los incidentes en la final de Copa de 1984 después de ganarles o su llegada a Bilbao siendo jugador del Sevilla y estuve con él, encuentro del que hay una fotografía. Maradona es parte de mi historia y ahí queda reflejado.

No dudó en escribir un tuit cariñoso y lleno de respeto al enterarse de su muerte.

—Me enteré por mi mujer. Ella veía la televisión mientras yo estaba con unos papeles y me dijo que en todas las cadenas estaban informando de que Maradona había fallecido. Fui inmediatamente a ver y efectivamente así fue. Me quedé helado. Era una persona que estuvo en el filo de la navaja, en riesgo permanente y me quedé triste por lo que fue y por lo que no fue, ya que siendo el mejor jugador del mundo pudo haber sido un gran embajador mundial dentro de organismos como la FIFA, pero tuvo una vida muy complicada. Escribí un tuit enviando mis condolencias reflejando que era el mejor futbolista que había conocido en la década de los ochenta y algunos se entretuvieron lanzándome piropos, pero sin más.

Más allá del fútbol, esta biografía también tiene un importante componente solidario al destinar parte de la recaudación a la asociación Bizitegi mediante la Fundación Athletic.

—Sí, me parecía importante. Mientras se gestaba el libro pensamos que tenía que ser también algo solidario y cuando Juan Carlos Ercoreca, presidente de la Fundación, me dijo el nombre de Bizitegi no me lo pensé dos veces al ayudar a gente en riesgo de exclusión social y con muchos problemas. Quedamos en que una parte de cada libro que se vendiera iba a ir destinado a la asociación y el jueves pudimos donar ya 1.500 euros a la espera de que sea más a medida que se vendan más libros.

Hablando de la Fundación, ¿cómo es su día a día en ella?

—Estoy pendiente de todos los asuntos que puedan surgir en el día a día dentro del apartado social, que es todo aquello donde tiene que estar un representante institucional como embajador. El jueves, por ejemplo, tenía que haber estado en Madrid por el sorteo de la Supercopa, aunque no pude al tener la cita con Bizitegi para la donación del libro. La verdad es que estoy realmente contento al servir al Athletic como parte de una Fundación en la que hay gente muy trabajadora y buena que hace las cosas muy bien.

¿Qué mensaje transmitiría a las nuevas generaciones como emblema del club y actual representante institucional?

—Ahora mismo hay un problema gordo con el coronavirus y hay que pedirles que tengan mucho cuidado, porque ellos quizás no lo padezcan, pero sí sus aitites, por ejemplo. Tienen que creer en la gente mayor y fijarse unos estímulos y unos objetivos a través del esfuerzo y del trabajo sin que nadie se los rechace. En el Athletic es exactamente igual, porque entra mucha gente y no todos llegan al primer equipo, pero con esfuerzo, confianza, fe y apoyo todo se puede conseguir.

¿Y a los aficionados del Athletic qué les dice?

—Además de que se animen a comprar este libro, que somos un club distinto con el que nadie se puede comparar. Si estamos tan orgullosos es por nuestra filosofía y por la manera de hacer las cosas. A veces podemos tener problemas importantes, pero siempre hay que tener confianza en el equipo, porque el Athletic es nuestro orgullo.

