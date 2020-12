Garitano: "Fue un placer tener a Mikel Rico"

La comparecencia del jueves de Gaizka Garitano proyectó varios nombres propios con diferentes protagonismos. Uno de ellos fue el de Mikel Rico, que vive su segunda etapa en el Huesca después de dejar el Athletic en junio de 2018, una vez que no entraba en los planes ni de la dirección deportiva del conjunto rojiblanco, que no renovó su contrato, ni de Gaizka Garitano. El de Arrigorriaga ya manifestó en estas páginas que no guardaba rencor alguno hacia Rafa Alkorta, el director deportivo, ni hacia Garitano, que solo tuvo loas para su expupilo, que hoy jugará por primera vez como rival en el nuevo San Mamés. "Mikel es un fenómeno como persona y como jugador y fue un placer tenerle. Fue un ejemplo. Está jugando, lo está haciendo bien y estoy contento por él", subrayó el derioztarra, que no quiso profundizar en la salida del jugador hace dos temporadas.









Raúl García también tuvo su cuota de protagonismo. El navarro se pierde el partido de esta noche debido a la roja que vio en Valdebebas y con la que dejó a su equipo en inferioridad numérica desde el minuto 13, un lastre que tuvo su consecuencia. Garitano no tuvo reproche alguno hacia el de Zizur Mayor, con el que dicen están "a muerte". "Lleva muchísimos partidos en Primera y te puede pasar eso alguna vez. Otras veces nos ha dado muchas victorias y mucho trabajo. Es uno de los jugadores más importantes y de los más profesionales del equipo, con un compromiso altísimo. Estamos a muerte con él cuando le salen bien las cosas, que es la mayoría de las veces, y cuando no, también", añadió el de Derio.

Garitano se refirió, por último, a los jugadores con los que apenas cuenta, como Kodro, Ibai e Iñigo Vicente, si bien estos dos últimos vuelven a una convocatoria tras quedarse fuera de la misma en los dos partidos anteriores. Son tres hombres que podrían salir cedidos en enero, aunque no quiere adelantarse acontecimientos. Admitió, eso sí, que dispone de una plantilla "bastante larga, quizás demasiado", y que "cuando llegue el momento se tratará" la situación de estos. "De momento no lo hemos tratado. Cuando llegue el momento se valorará, pero habiendo partido cada tres días todo el mundo tiene que estar atento y disponible porque en cualquier momento le puede llegar la oportunidad", concluyó.